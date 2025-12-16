Радев към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е ситуацията

Президентът Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание преди връчването на мандат за съставяне на правителство.

На "Дондуков"2 пристигнаха представители на парламентарната група на "Възраждане".

"Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическта ситуация в страната", заяви президентът Румен Радев.

Тикат ни насила към еврозоната, каза Костадин Костадинов.

На срещата на „Дондуков“ 2 присъства и зам.-председателят на парламента Цончо Ганев. Държавният глава ги попита дали биха работили върху конфигурирането на ново правителство в рамките на съществуващото Народно събрание или трябва да има курс към нови избори.

"Държавата се намира в кризисна ситуация, няма защо да губим повече времето на българския народ. Колкото по-скоро дойде нов предсрочен вот, толкова по-добре. Избори през март са съвсем постижими. Това Народно събрание е политически мъртво, нелегитимно и незаконно. С решението на КС беше вкарана безпрецедентно цяла партия. Относно бюджета - има много сериозен проблем. Нужно е свикване на Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), защото се намираме в безпрецедентна ситуация - предстои да бъде унищожена националната ни валута. Излязоха и новите данни на НСИ, които макар манипулирани показват, че инфлацията е близо 6%. Това значи, че не сме изпълнили изискванията. Бюджетът за 2025 г. се продъни, имаме несъбираемост на приходите от близо 50%. Това пък означава, че ще имаме свръхдефицит. Страната е тикана насила в еврозоната", коментира Костадинов.