Радев продължава консултациите с партиите, първи за днес са „Възраждане“
Лидерът на „Възраждане“ и председател на третата по големина парламентарна група в 51-ото Народно събрание Костадин Костадинов пристигна в президентството на „Дондуков“ 2 за консултации с държавния глава.
Заедно с него са заместник-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Цончо Ганев и народният представител Йордан Тодоров.
Още по темата:
- » Радев продължава консултациите в сряда с „БСП – Обединена левица“ и ИТН
- » "ДПС - Ново начало" отиде на консултации при президента Радев
- » Радев към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е ситуацията
Коментирай
Най-четено от Политика
Остра атака на ИТН: ПП-ДБ забравиха кабинетите, в които ходеха12:15 12.12.2025 | Политика
Последно от Политика