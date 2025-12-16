  • Instagram
Радев продължава консултациите с партиите, първи за днес са „Възраждане"

Радев продължава консултациите с партиите, първи за днес са „Възраждане“
Лидерът на „Възраждане“ и председател на третата по големина парламентарна група в 51-ото Народно събрание Костадин Костадинов пристигна в президентството на „Дондуков“ 2 за консултации с държавния глава.

Заедно с него са заместник-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Цончо Ганев и народният представител Йордан Тодоров.

