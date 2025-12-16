  • Instagram
Протести срещу предложение за по-високи данъци ще има в Несебър и Поморие

Протести срещу предложение за по-високи данъци ще има в Несебър и Поморие
Протести срещу предложението за нови по-високи данъци върху недвижимите имоти следващата година ще се проведат в черноморските общини Несебър и Поморие.

В Несебър се предвижда "данък сгради" да нарасне с 40%.Протестът се организира от сдружението "Обществен съвет Несебър" и ще се проведе преди заседанието на Общинския съвет в 10.00ч.

Протестът в Поморие е срещу вече взетото решение за увеличаването на данъка с 33%.

Организаторите на недоволството от гражданските инициативи "Ние не мълчим" и "Будно Поморие" внесоха подписка в Областната управа в Бургас с искане решението да бъде оспорено по съдебен ред заради липсата на обществено обсъждане

