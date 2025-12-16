Пламен Димитров: Удължителният закон ще направи повече пакости

Президентът на КНСБ Пламен Димитров отправи остро предупреждение към народните представители тази сутрин в ефира на БНТ.

Синдикалният лидер настоя парламентът да отхвърли идеята за "удължителен закон" и вместо това да гласува вече внесените проектобюджети на държавата, Здравната каса и държавното обществено осигуряване.

Според Димитров, ако бъде приет само удължителен закон за бюджета, около половин милион души, заети в обществения сектор, няма да получат предвиденото увеличение на заплатите от 1 януари 2026 година.

"12 без 1 минута"

Ситуацията с държавните финанси е критична, тъй като времето за приемане на пълноценен бюджет изтича. Димитров подчерта, че въпреки политическата криза и малкото оставащо време, депутатите са длъжни да осигурят доходите на хората.

"Нека да слушаме тези от площада. Все пак да видим, че 1/6 от българите си искат заплатите. Това искаме да кажем на депутатите. Те искат да знаят точно кой няма да гласува техните заплати - тяхното увеличение, нали после идва Видовден", заяви Пламен Димитров.

Той бе категоричен, че приемането на временен закон, който просто удължава действието на стария бюджет, е по-лошият вариант за държавата.

"Това е нужният бюджет на България в момента, тъй като сме 12 без 1 минута и удължителният закон ще направи повече пакости, отколкото този ако се гласува в този вид", допълни президентът на КНСБ.

Риск за доходите

Синдикатите настояват, че единственият начин да се гарантират социалните плащания и ръстът на възнагражденията в бюджетната сфера е чрез приемането на редовен закон за бюджета, дори и в съкратени срокове. Удължителният закон традиционно замразява разходите на нивата от предходната година, което на практика блокира всякакви политики по доходите в началото на годината.