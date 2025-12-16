Връщаме до 14 дни и взетите от физически обект стоки, които сме платили онлайн

Потребителите запазват правото си на отказ от сделката в 14-дневен срок, дори когато са избрали да получат онлайн покупката си от физически обект на търговеца. Това право е гарантира от закона, за да могат клиентите да се запознаят с качествата и характеристиките на продукта, преди окончателно да го задържат.

"Срокът да заявим желанието си за отказ започва да тече от момента на придобиването на стоката, а не на плащането", заяви Габриела Руменова, основател на платформата "Ние, потребителите", цитирана от БНТ.

Забавяне на доставките по празниците

В предаването "Денят започва" експертът коментира и натоварения трафик на куриерските фирми преди празниците. Много електронни магазини вече предупреждават за възможни закъснения поради големия търговски оборот.

"Добре е и куриерските служби да отправят подобни послания към своите потенциални клиенти, тъй като хората ползват техните услуги и за да си разменят пратки, без непременно да са пазарували от някъде. Сделката може да има смисъл само ако пратката пристигне до определена дата", подчерта Руменова.

Правила при непотърсени пратки

Експертът разясни и правата при забавено взимане на пратка от страна на клиента. Тези условия обикновено са описани в общите условия на търговците и куриерите. В някои случаи се начислява такса "магазинаж", а в други – стоката се връща обратно, като клиентът дължи разходите за транспорта в двете посоки.

"Търговецът има задължение да държи информиран потребителя отнапред – още преди сключването на сделката, как ще протекат процесите, за да не се стига до ситуации да купим нещо за предстоящите празници, а то да пристигне през януари", допълни Габриела Руменова.

Тя призова за коректност както от страна на търговците и куриерите, така и от потребителите, като ги посъветва да взимат поръчките си възможно най-скоро, за да не се претрупват офисите.