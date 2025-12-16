Украйна обяви Филип Киркоров за издирване

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви за издирване руския певец от български произход Филип Киркоров. Информацията за това се появи в базата данни на Министерството на вътрешните работи на Украйна, като новината бе разпространена първоначално от руската държавна агенция РИА Новости.

Обвиненията срещу артиста

Според данните в регистъра, името на Киркоров е добавено в списъка на издирваните лица още на 30 октомври 2025 година, но информацията става публично достояние едва днес. Срещу него е повдигнато обвинение по чл. 332-2, ал. 1 от Наказателния кодекс на Украйна. Текстът касае "незаконно пресичане на държавната граница на Украйна с цел нанасяне на вреда на държавните интереси".

Конкретната причина за мярка е свързана с нееднократните посещения на артиста във временно окупираните от Русия украински територии, където той изнася концерти в подкрепа на руските военни и действията на Москва.

Предистория на санкциите

Напрежението между украинските власти и родения във Варна изпълнител не е новост. По-рано Главната прокуратура на Украйна съобщи за повдигнати задочни обвинения срещу него.

Президентът Володимир Зеленски вече подписа указ, с който лиши Киркоров и още 33 лица от всички украински държавни награди и почетни звания. Освен това, името на певеца фигурира от десет години в базата данни на сайта "Миротворец", който следи лицата, считани за заплаха за националната сигурност на Украйна.

Киркоров, който в последните години открито демонстрира подкрепата си за политиката на Кремъл, нарича окупираните региони "нови руски територии" – терминология, която е в основата на правните действия на Киев срещу него.