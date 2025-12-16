Разрушиха прасе-касичката в Триъгълника на властта

Разрушиха огромната прасе-касичка, поставена от "Продължаваме Промяната" като протестна арт инсталация в Триъгълника на властта между парламента, Министерския съвет и президентската институция, съобщиха читатели на Dariknews.bg

Огромното розово прасе още в края на ноември бе прочит на ПП за Бюджет 2026 година, който лидерът на партията и депутат от ПП-ДБ Асен Василев призова да не бъде приеман, защото не е преминал през одобрението на социалните партньори в Тристранния съвет. Последваха редица протести, част от които бе и инсталацията.

На 10 декември рано сутринта, часове преди най-големия многохиляден протест, който доведе след себе си и оставката на правителството, до касичката бе поставен и жълт диван, наречен от организаторите "Диван диван".

"Това е Диван Диван. Точно както Хамид Хамид и Байрам Байрам, и той подпира това правителството. Днес Диван Диван ще те чака през целия ден и довечера на протеста, за да оставиш своето послание към Слави - човека, откогото зависи утрешният вот на недоверие. Ако Слави подкрепи вота, това правителство пада", посочиха от ПП тогава.

Диванът към момента е непокътнат, единствено има поставена табела "Кой разпореди това безобразие".

Няма яснота кой и защо е разрушил арт инсталацията.

DarikNews.bg

DarikNews.bg

Стотици хиляди хора излязоха на 10 декември вечерта на протести в София, в десетки градове в страната и зад граница с искане за оставка на кабинета. В столицата протестиращите изпълниха пространството от булевард "Витоша" до Ректората на Софийския университет. Към демонстрацията се присъединиха и студенти от различни висши училища, като акцията им от по-рано през деня се вля в демонстрацията на площад "Независимост".

На 11 декември премиерът Росен Желязков обяви оставката на правителството и я депозира в деловодството на Народното събрание. Няколко дни по-късно единодушно бе гласувана и от народните представители.