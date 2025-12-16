Богатството на Мъск надхвърли 600 милиарда долара
Американският предприемач Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надмина 600 милиарда долара, според списание Forbes.
В съобщението се отбелязва, че SpaceX е обявила публично предлагане в началото на декември, оценявайки компанията на 800 милиарда долара. До август тази цифра е достигнала 400 милиарда долара. По този начин нетното състояние на Мъск се е увеличило със 168 милиарда долара до 677 милиарда долара, поставяйки нов исторически връх. „Мъск вече е първият човек в историята, чието нетно състояние надмина 600 милиарда долара.
Никой друг никога не е имал нетно състояние от 500 милиарда долара“, се отбелязва в доклада.
Мъск преди това стана първият човек в света, достигнал 500 милиарда долара нетно състояние. Това се случи миналия октомври.
Още по темата:
- » Официално: Илoн Мъск ще строи град в Тексас
- » Мъск: „Старлинк“ е гръбнакът на украинската армия и ако се изключи, фронтовата линия ще се срине
- » Илон Мъск: Зеленски ще загуби изборите в Украйна с голяма разлика