Ружа Райчева: Президентът не е готов да влезе в калната политическа битка

Президентът Румен Радев все още не е готов да се включи активно в текущата политическа надпревара и да рискува авторитета си в настоящата сложна ситуация. Това мнение изрази журналистът и политически анализатор Ружа Райчева в ефира на БНР тази сутрин.

Според нея държавният глава се намира в изключително деликатна позиция, в която трябва да оправдае натрупаните обществени очаквания, без да губи институционалната си тежест.

"Много му е особена ситуацията. Той хем е длъжен да оправдае някакви очаквания, хем да запази своето достойнство и осанката, която го изстрелва напред - на държавник, на генерал, на президент", обясни Ружа Райчева, цитирана от БНР.

Тя подчерта, че останалите политически играчи в момента са в състояние на изчакване и действията им зависят пряко от решението на Радев дали ще влезе в партийната политика. "Ако той не дойде, всичко най-вероятно ще остане същото", прогнозира анализаторът.

Консултации и политическо напрежение

Коментарът идва на фона на продължаващите политически консултации на президента с парламентарно представените партии. Райчева отбеляза, че основният въпрос, който политическите сили задават на Радев по време на срещите, е кога ще създаде своя партия.

"Президентът изглежда, че ще им даде максимално време, за да направят промени в Избирателния кодекс и да приемат Удължителен закон за бюджета", заяви тя в предаването "Преди всички".

Според журналиста, постоянното говорене за неговия проект и критиките започват да натежават. "В един момент тези, които го очакват, ще кажат: Какво чакаме?!", предупреди Райчева.

Прогноза за бъдещ проект

Анализът на Райчева сочи, че протестите от 2020 година са оставили трайна следа и обществените послания от тогава не са избледнели, което създава добра основа за успешен старт на президентски проект. Въпреки това, предизвикателствата след евентуалното му слизане на политическата сцена ще бъдат огромни.

"Той трябва да се разбере с тези хора, които групово обезумяха през последните пет години. Реториката е много изкривена. Всички са скарани с всички и отсега бързат да се карат и с него", коментира тя.

По думите ѝ, дори и с участието на президентска формация, събирането на мнозинство от 121 гласа ще бъде трудно, но такава партия категорично би била първа политическа сила.

Относно днешните консултации с "Възраждане" и "ДПС – Ново начало", Райчева не очаква Делян Пеевски да отиде лично при президента, но прогнозира размяна на "хапливи забележки". За лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов тя отбеляза, че е смекчил тона и подава ръка на Радев, което е тенденция при цялата опозиция с изключение на ПП-ДБ.