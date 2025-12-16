Еврото идва: Какво да правим със спестените монети и как да ги обменим

Остават броени дни до 1 януари – датата, от която еврото става официална валута в България. Докато за банкнотите правилата са ясни, монетите остават най-голямото практическо притеснение за много домакинства. Въпросите са едни и същи: да ги обменяме ли сега, да чакаме ли, ще има ли такси, питат от pariteni.bg

Ако тръгнете да обменяте монети сега – какво трябва да знаете

Преди официалното въвеждане на еврото, няма задължение банките да обменят монети безплатно. На практика:

- много банки вече премахнаха таксите за внасяне на левове, но често това важи основно за банкноти, не за монети;

- при монетите е възможно да се начисляват такси за броене или обработка, особено при по-големи количества;

- условията са различни за всяка банка и зависят от тарифата ѝ.

Изводът е ясен - ако сега отидете с буркан или торба стотинки, има риск да платите такса, която да намали реалната им стойност.

Има ли смисъл да бързаме преди 1 януари?

За повечето хора отговорът е не. Ако не ви е жизненоважно да обърнете монетите веднага, по-разумно е да изчакате след Нова година, когато законът вече гарантира безплатна обмяна.

Какво се променя от 1 януари

След въвеждането на еврото държавата въвежда ясен и защитен режим за обмяна на левове, включително монети.

От 1 януари до 30 юни: всички търговски банки са длъжни да обменят левови монети в евро без такса; това важи и за хора, които не са клиенти на съответната банка; „Български пощи“ също обменят безплатно в населени места без банкови клонове. Това е най-удобният и безрисков период за хората с натрупани монети.

А ако изпуснем първите шест месеца?

След 30 юни банките и пощите могат да въведат такси или постепенно да спрат услугата. Но тук идва ключовият момент, който често се пропуска: БНБ – сигурната опция без срок и без такси.

Българската народна банка ще обменя левови монети в евро:

- по официалния курс;

- без валутна комисиона;

- без краен срок.

Това не означава „бързо и на всяка цена“, а сигурно и коректно. Монетите се броят машинно, процесът е технически ясен, но при по-големи количества може да отнеме време или да се извършва в конкретни касови центрове. За хората, които не бързат и искат гаранция, че няма да платят нито стотинка такса, БНБ остава най-сигурна инстанция.

Малко известна алтернатива: машините в големите магазини

В някои големи търговски вериги има машини за броене на монети, които:

- приемат големи количества стотинки;

- издават разписка с точната сума;



- позволяват да пазарувате в съответния магазин за тази стойност.

Важно уточнение: не получавате банкноти, а ваучер за пазаруване в конкретния обект. Това не е универсално решение, но за много хора е удобен начин да „осребрят“ дребните монети без банка и без такси.

Практичният съвет броени дни преди еврото

- ако имате много монети, не бързайте да ги обменяте сега, ако това означава такси;



- най-добрият период за безплатна и лесна обмяна е първата половина на годината след 1 януари;



- ако изпуснете този период, БНБ остава сигурният вариант без такса;



- за дребни суми може да помислите за пазаруване или търговски автомати.

Еврото не прави левовите монети безполезни от 1 януари. В този случай спокойствието и добрата информираност са по-ценни от прибързаните действия.