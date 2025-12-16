Румен Радев продължава консултациите с "Възраждане" и ДПС – Ново начало

Президентът Румен Радев продължава днес серията от политичеси консултации с парламентарните групи в 51-ото Народно събрание. Държавният глава ще проведе срещи с третата и четвъртата политическа сила, след като вчера разговаря с представителите на ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ).

График на срещите

Според официалната програма, обявена от пресцентъра на президентството, графикът за днешния ден, 16 декември, е следният:

10:00 часа: Държавният глава ще приеме представители на парламентарната група на "Възраждане".

11:30 часа: Румен Радев ще разговаря с представители на парламентарната група на "Движение за права и свободи – Ново начало".

Провал на първите разговори

Политическите сондажи започнаха вчера, 15 декември, но надеждите за съставяне на редовен кабинет изглеждат минимални. Представителите на ГЕРБ-СДС, водени от Деница Сачева, заявиха категорично, че няма да участват в управленска формула в рамките на този парламент.

"Единственият генерал в политиката, за когото аз работя, добре знае кога е време за мъже и жени", заяви Деница Сачева в отговор на коментар на президента.

От втората политическа сила – ПП-ДБ, също дадоха ясен знак, че няма да изпълнят втория мандат. Николай Денков и Асен Василев потвърдиха позицията на коалицията по време на вчерашната си среща с държавния глава.

Конституционната процедура

След приключване на консултациите с всички парламентарно представени партии, президентът трябва да връчи първия проучвателен мандат на най-голямата група – ГЕРБ-СДС. Конституцията не поставя конкретен срок за това действие след края на консултациите.

Ако първият и вторият мандат бъдат върнати неизпълнени, както се очаква според заявките на лидерите, президентът ще трябва да избере на кого да връчи третия, последен мандат. До момента Румен Радев често избираше БСП или "Има такъв народ" за този последен опит, но в настоящата ситуация и двете формации бяха част от управлението, срещу което имаше протести.

При неуспех и на третия мандат, страната ще се насочи към нови предсрочни избори. Според последните промени в Конституцията, държавният глава ще трябва да избере служебен премиер от силно ограничен кръг длъжностни лица (т.нар. "домова книга"), да одобри предложеното от него правителство и да насрочи вот в рамките на два месеца.