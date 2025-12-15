AI на помощ: Около 100 души на ден използват чатбота за кандидатстване в ясли, градини и училища в София

Когато се запитахме къде да навлезе чатбот в системите на Столичната община, детските градини бяха една от най-горещите точки. Това каза в “Обедния информационен блок” на NOVA NEWS заместник-кметът на Столична община в направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие" Иван Гойчев. СО стартира първия си интелигентен чатбот – дигитален асистент, интегриран в платформата за записване в детски ясли, градини и училища.

“Технологиите с изкуствен интелект навлизат все повече и повече. Когато се запитахме къде да навлезе такъв чатбот в системите на Столичната община, детските градини бяха една от най-горещите точки. Същевременно това беше възможност да се реши точно този проблем, че много граждани постоянно задават въпроси в тази сфера. Имаме статистика в системата за детски градини и искахме да решим този проблем, за да може гражданите да получават отговори възможно най-бързо”, обясни Гойчев.

Той сподели, че чатботът е обучен с всички нормативни административни документи, които са нужни за оперирането на процесите по кандидатстването в детските градини. “Вече гражданите могат да задават въпроси и да получават отговори не само през работно време, а и през нощта, събота и неделя - когато имат нужда”, подчерта зам.-кметът.

“Досегашните системи можеха да отговарят на предефинирани въпроси. Може би някои от гражданите са пробвали подобни системи в други институции като банки и комуникационни компании, където имаш няколко бутона. Но когато говорим за чатбот, той може да разговаря с естествен език”, коментира той. Гойчев обясни, че дори да зададете неграматически цял въпрос, чатботът ще се ориентира и ще ви отговори.

След злоупотреби: ChatGPT вече ще предлага решения, а не директни отговори

“Около 100 граждани на ден се възползват от услугата и някои разговори продължават по 7-8 въпроса, което означава, че в тази естественост на разговора той става и по-дълъг, и по-информативен. В старите системи се задават 1-2 въпроса и всичко спира до там”, каза той.

Според него и анонимността също може да е от помощ. “Няма притеснението, че някой ще ни се скара - чатботът е учтив и вежлив”, сподели Гойчев.