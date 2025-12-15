Повечето украинци готови да изтърпят войната, Зеленски запазва силна подкрепа

По-голямата част от украинците остават решени да преживеят продължаващата война толкова дълго, колкото е необходимо, като 63 процента заявяват, че са готови да издържат толкова дълго, колкото се наложи, според проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS), проведено между 26 ноември и 13 декември 2025 г. Допълнително 1 процент от анкетираните посочва, че биха могли да се справят за приблизително още една година. Петнадесет процента посочват по-кратък период на търпимост, вариращ от няколко месеца до половин година, докато 21 процент не са сигурни, което представлява увеличение от 13 процента през септември.

Очакванията относно края на конфликта са се понижили. Само 9 процента от респондентите очакват войната да приключи преди 2026 г., в сравнение с 18 процента през септември. Четиринадесет процента смятат, че конфликтът може да завърши през първата половина на 2026 г., 11 процента предвиждат втората половина на 2026 г., а 32 процента прогнозират край през 2027 г. или по-късно. Делът на анкетираните, които не са сигурни, се е увеличил до 33 процента спрямо 23 процента през септември. Проучването включва 547 възрастни, живеещи в територии, контролирани от украинското правителство, като са изключени жители на временно окупирани територии или такива, които са напуснали Украйна след 24 февруари 2022 г. Статистическата грешка варира от 2,5 до 5,6 процента в зависимост от показателя.

Що се отнася до доверието в политическото ръководство, президентът Володимир Зеленски продължава да се ползва с широка подкрепа. Шестдесет и един процента от украинците изразяват доверие към него, докато 32 процента не му вярват, което води до нетен баланс на доверие +29 процента. Нивата на доверие остават относително стабилни от началото на октомври, макар да са отбелязали краткосрочни колебания: 49 процента са му се доверявали в последните дни на ноември, повишавайки се до 63 процента в началото на декември и достигащи 65 процента през седмицата 8–13 декември.

Въпреки войната, повечето украинци предпочитат президентските избори да се проведат едва след сключването на окончателно мирно споразумение. Проучването на KIIS показва, че 57 процента настояват изборите да се състоят само след пълното прекратяване на военните действия, а 25 процента подкрепят провеждането им след постигане на прекратяване на огъня с гаранции за сигурност. Само 9 процента подкрепят незабавни избори. Антон Хрушецкий, изпълнителен директор на KIIS, отбелязва, че обществото до голяма степен възприема призивите за избори по време на война като опит за отслабване на Украйна. Президентът Зеленски е заявил, че винаги е готов за избори и отворен към потенциални законодателни промени по време на военно положение, но очаква насоки от парламентарните депутати.

Проучването също така показва значителен спад на доверието към международните партньори. Доверието в Съединените щати е намаляло наполовина през последната година – от 41 процента през декември 2024 г. до 21 процента, докато недоверието се е удвоило от 24 на 48 процента. Доверието в НАТО също е спаднало – от 43 процента до 34 процента, като 41 процента изразяват недоверие. Обратно, доверието в Европейския съюз остава относително стабилно – 49 процента с доверие и 23 процента с недоверие. Социолозите подчертават, че въпреки че условията на война могат да въведат известни изкривявания, проучването остава високо представително и надеждно отразява общественото мнение.

В обобщение, украинците демонстрират силна устойчивост и търпение пред продължаващия конфликт, остават верни на лидерството на Зеленски и като цяло предпочитат избори след войната. Междувременно доверието към САЩ и НАТО е значително намаляло, отразявайки променящите се възприятия към чуждестранните съюзници в условията на продължителни военни действия.