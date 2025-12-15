Истински шок с имотите на "Елените"

Невиждан срив отчитат цените на имотите във ваканционно селище „Елените“, което през октомври бе пометено от унищожителен потоп, пише Флагман.бг по информация на брокери, работещи в този пазарен сегмент.

Природното бедствие, разразило се на 4 октомври, отне човешки животи, унищожи инфраструктурата и строителния фонд в района, пострада сериозно и имотният пазар, който за броени седмици преживя колапс, какъвто не е регистриран дори в най-тежките години на криза.

Ако преди наводнението добре поддържан и обзаведен имот във „Вила Романа“ или съседните части на „Елените“ се търгуваше между 270 и 280 хиляди евро, днес същите имоти се предлагат за под 30 хиляди евро. Цените са сринати до абсурдни нива – около 400 евро на квадратен метър. Въпреки това интересът липсва, признават брокери, които всеки ден следят пазара.

От близо месец и половина, например се продава имот във „Вила Романа". Комплексът се оказа по пътя на водната стихия, а една от наводнените вили ​​се предлага само за 32 хиляди евро. Имотът е със собствен двор и до края на 2025 година е бил в отлично състояние. Днес обаче всичко е съсипано - настилки, инсталации, мебели и оборудване. В обявата откровено се посочва, че вилата се нуждае от нов, изцяло основен ремонт.

Още по-драстичен е случаят със съседен имот, обявен за едва 28 хиляди евро. Продавачът дори добавя своеобразен „бонус“, подчертавайки, че вилата е почистена и подготвена след наводнението и е готова за ремонт.



По думите на брокерите това е ясен сигнал за отчаяние - много от собствениците се опитват на всяка цена да се освободят от имоти, които в момента носят само разходи, несигурност и страх от повторение на бедствието. Годишните такси преди потопа не бяха малки - по 2-3 хил. евро на година, местните данъци и такси също не са ниски.

По отношение на законността, бъдещите собствениците може да са спокойни, тъй като няма опасност тези вили да бъдат съборени, едва ли някога ще се повтори и наводнението от 4 октомври, но оправянето на щетите по инфраструктурата на "Елените" със сигурност ще отнеме години. Доскоро голяма част от имотите нямаха дори ток и вода.