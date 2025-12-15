Трифонов и редколегията: ПП-ДБ ни мислят за селяни и чалгари

Лидерът на “Има такъв народ” Слави Трифонов отново се появи в телевизионен ефир след дълго отсъствие - направи го в собствената си телевизия 7/8, където заедно с редколегията коментираха последните политически събития. Присъстваха и депутатите Тошко Йорданов и Станислав Балабанов.

Клипчето с участието на Трифонов е достъпно и в неговия профил във Фейсбук.

Всеки може да говори каквото си иска, живеем в демократична държава. Има значение какво правиш”, започна Трифонов.



Лидерът на ИТН отново отправи критика към ПП-ДБ като заяви, че коалицията ги мисли за “селяни и чалгари”.

“Те се мислят за повече. Защо има такива комплексари в една малка държава като България – не мога да отговоря на този въпрос", заяви Трифонов.

Той разказа за случка от миналото. Непознат се приближил до него във фитнеса, без да се представя, но посочил, че е бил от службите за сигурност преди години и част от екип, който е трябвало да сложи плик с наркотици в колата му, след което да го спрат и да го обвинят, че е наркоман. Човекът му казал, че тогава началник му е бил ген. Атанас Атанасов (към момента депутат от ПП-ДБ, бел. ред.).



“Това е истина. Щяха да ме сготвят, защото тогава Иван Костов ненавиждаше някой да е срещу него. Те са такива типажи", разказа Трифонов и припомни, че заради лъжливи писания, че е наркоман, си е направил всички нужни изследвания за дрога, след което е осъдил пловдивски вестник за такива твърдения.

Еврозоната и Бюджет 2026

Според лидера на ИТН няма да има неконтролируема спекула на цените след присъединяването на България в еврозоната, защото има регулаторни органи.

"Бюджетът беше провален основно от ПП-ДБ и последствията ще се носят от тях. Не може точно те да казват, че Делян Пеевски и Бойко Борисов са най-голямото зло на България, при положение, че до скоро вие бяхте в скута им и управляваха заедно. Тези долни лицемери са последните, които имат право да говорят против ГЕРБ и Ново начало. Площадът има право, но те - не", включи се в дискусията и Тошко Йорданов.

"Този бюджет беше твърде социален, а аз съм изключително десен човек. Но трябваше да направя компромис със себе си, когато се правеше бюджета, заради точно такива като тези, които протестираха - млади здрави работници и т.н., за да има пари за тях. Сега бюджетът, срещу който протестираха, падна, няма бюджет и нямат тези пари", коментира Трифонов.