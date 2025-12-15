Ново изискване на ЕС вдига цената на новите автомобили

Европейският съюз е взел ново решение, което пряко ще засегне разходите за производство на превозни средства. Тази мярка ще доведе до повишаване на цените на новите автомобили, като този път това няма нищо общо с строгите регулации за емисии.

Новото решение предвижда до 10 години всички новопроизведени автомобили да съдържат поне 25% рециклирана пластмаса в състава си. Според Джесика Росуол, комисар по околна среда, водна устойчивост и конкурентна кръгова икономика, тази мярка цели да възстанови критични материали и да премине към кръгова икономика в автомобилния сектор.

„В момент, когато достъпът до суровини е под нарастващ натиск на глобално ниво, по-доброто използване на ценните ресурси, съдържащи се в нашите автомобили, е полезно за околната среда, конкурентоспособността и устойчивостта на Европа", аргументира се Росуол.

Регулацията ще установи за първи път изисквания за циркулярност, обхващащи целия жизнен цикъл на превозните средства – от тяхното проектиране и производство до третирането им като отпадъци. В конкретния случай с пластмасата, автомобилният сектор е един от най-големите потребители на този материал. Европейските власти заявяват, че в контекст, в който над шест милиона превозни средства всяка година достигат края на полезния си живот в ЕС, е от съществено значение да се избегне загубата на материали като пластмаса, стомана, алуминий или мед.

Преди да достигне целта от 25% в рамките на десетилетие, одобреният текст също посочва, че 6 години след влизане в сила, новопроизведените превозни средства трябва да имат поне 15% рециклирана пластмаса. И тази мярка няма как да не се отрази негативно на производствените разходи. А ако разходите се увеличават, се увеличават и продажните цени.

Рециклираната пластмаса е по-скъпа, затова разходите ще се повишават

Рециклираните пластмаси са по-скъпи от така наречените девствени пластмаси. Трябва да се има предвид, че рециклираната пластмаса е свързана с цяла поредица допълнителни разходи, свързани със събирането, сортирането и обработката. Освен това, новата пластмаса се възползва от колебанията на цените на петролаhttps, съобщава automedia.investor.bg.

Но ако се върнем към мерките, предприети от ЕС, част от този рециклиран материал трябва да идва от автомобили в края на жизнения цикъл или от части, които вече са били възстановени, всичко това с цел повторно използване на съществуващите ресурси и намаляване на зависимостта от нови суровини.