15 декември: Международен ден на чая - една от най-древните напитки в света
Международният ден на чая, отбелязван на 15 декември, е дата с ясно изразен социален и икономически фокус. Тя възниква не като маркетингов или културен празник, а като глас на чаените производители и работници, чийто труд стои зад всяка чаша чай.
Как възниква датата 15 декември
Празникът се отбелязва за първи път през 2005 година, след инициативи, обсъждани в рамките на Международен социален форум. Целта е да се привлече внимание към:
- ниските доходи на чаените работници;
- тежките условия на труд в плантациите;
- липсата на социална защита в много държави производителки.
Денят бързо е възприет от страни с дългогодишни чаени традиции в Азия и Африка и започва да се отбелязва с кампании, дискусии и обществени събития.
Чаят като глобален поминък
Чаят е втората най-консумирана напитка в света след водата. Зад тази статистика стоят милиони дребни земеделци, за които чаят не е удоволствие, а основен източник на доходи. Международният ден на чая на 15 декември поставя фокус именно върху хората „зад кулисите“ – берачите, фермерите и работниците в преработвателните предприятия.
Любопитни факти за чая
- Всички истински чайове – черен, зелен, бял и улун – произхождат от едно и също растение.
- Ръчното бране все още е предпочитано за висококачествени чайове, защото машините не могат да подберат най-младите листа.
- В много региони чаят се бере целогодишно, което прави труда постоянен, но често зле платен.
- Защо този ден е важен и днес
15 декември ни напомня, че изборът на чай е и етичен избор. Подкрепата на справедлива търговия, устойчиво земеделие и прозрачни производствени практики е ключова тема на този ден. Той не е просто повод да си направим още една чаша чай, а момент за размисъл как и от кого е произведена тя.
Още по темата:
- » Какви чайове трябва да пие всяка жена, за да поддържа добро женско здраве
- » За какво е полезен чай от каркаде
- » За какво е полезен чай от омайниче