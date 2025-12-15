Синдикатите скочиха срещу спирането на Бюджет 2026

Финансовата рамка на държавата не трябва да се превръща в заложник на тяснопартийни интереси, а депутатите са длъжни да продължат бюджетната процедура въпреки политическата криза. За това настояха днес от КНСБ и КТ "Подкрепа" в отворено писмо, адресирано до председателя на Народното събрание Рая Назарян и лидерите на парламентарно представените партии.

Синдикалните организации предупреждават, че спирането на процедурата и преминаването към т.нар. "удължителен бюджет" ще доведе до тежки социални последици.



"Призоваваме да не се допуска държавната финансова рамка, върху която стъпва цялата икономическа политика на страната, да се превръща в заложник на тяснопартийни интереси", се казва в позицията на двете конфедерации, цитирана от БНТ.

Замразени доходи за стотици хиляди

Според синдикатите, липсата на редовен бюджет за 2026 година ще удари пряко джоба на над половин милион работещи българи.

"Става въпрос за 470 000 работещи в обществения сектор пряко, както и още 130 000, заети в държавни и общински дружества и предприятия", посочват от КНСБ и "Подкрепа".

В списъка на засегнатите влизат учители, лекари, медицински сестри, университетски преподаватели, служители в културни институти, както и работещите в БДЖ, "Български пощи" и градския транспорт. Синдикатите алармират, че това е равнозначно на загуба на реална покупателна способност в момент, когато е договорен ръст на доходите с поне 10%.



Освен заплатите, под въпрос са поставени и социалните плащания. Неприемането на бюджета означава по-нисък размер на майчинството през втората година спрямо предвиденото увеличение.

Сериозен проблем се очертава и в здравеопазването. Ако няма приет бюджет за 2026 година, Българският лекарски съюз няма да подпише нов Национален рамков договор.

"Това ще лиши болниците от по-високи приходи и съответно възможност да дават конкурентни заплати, което ще се отрази негативно и за самите пациенти", предупреждават социалните партньори.

Блокаж на общините и Еврозоната

В писмото се акцентира и върху невъзможността на общините да приемат собствените си бюджети, което ще ограничи дейността им за поне половин година.

Синдикатите отхвърлят аргумента, че бюджетната процедура трябва да спре заради политическата несигурност. Според тях, каквито и недостатъци да имат внесените законопроекти, има достатъчно време те да бъдат коригирани между първо и второ четене.

"Липсата на бюджет за 2026 г. и използването на удължителен такъв не кореспондират с идеята за стабилност, сигурност и предвидимост", категорични са от КНСБ и КТ "Подкрепа", визирайки и предстоящата смяна на националната валута.