И Атанасов пита Радев: С президента или с конкурента разговаряме

Въпросът прави ли Румен Радев партия и ще участва ли на изборите, които чукат на вратата, стана основен и на вторите консултации на държавния глава – с „Продължаваме промяната – Демократична България“. Първа Деница Сачева от ГЕРБ зададе въпроса на Радев. От своя страна Радев поиска от ПП и Асен Василев изясняване на репликата "Ала-бала с президента", която бе озвучена, след като Радостин Василев извади запис от заседание на "Промяната".

На тези избори вие ще се явите ли. Ние сега с президента или с конкурента разговаряме, попита лидерът на ДСБ Атанас Атанасов президента.



Ние сме тук за да провеждаме консултации след падането на това правителство. Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия. Не искам по никакъв начин да превръщаме тези консултации в някаква предизборна кампания. Ето ме тук в качеството ми на президент, отговори Радев.

Ако някой ден се стигне до такъв момент - всеки гражданин има право да прави партия…, но в момента този въпрос се дискутира извън тази институция, допълни Радев.

С какъв бюджет ще влезем в новата година? Виждате ли възможност за нова управленска конфигурация и ако не – кога виждате новите избори? Ще инициирате ли промени в изборния кодекс за по-голяма прозрачност и честност на изборите, попита Румен Радев представителите на ПП-ДБ.

Сегашното правителство трябва да внесе удължителен закон за бюджета и той да бъде приет до края на годината, за да дадем сигурност на българските граждани и на бизнеса, отговори Асен Василев. Това се е случвало няколко пъти. Минималната работна заплата вече е увеличена и удължителният бюджет трябва да я гарантира. Актуализацията на пенсиите се прави от 1 юли – така че ще има време и възможност новото правителство след изборите да приеме нов бюджет, продължи той. И допълни: „Надяваме се правителството в рамките на тази седмица да внесе удължителния закон. Заявили сме готовност да работим между Коледа и Нова година“.

Невъзможно и силно нежелателно е ново управление в този парламент, заяви Асен Василев.