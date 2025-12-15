ПП-ДБ на консултации при президента: Невъзможен е нов кабинет в това НС, нужни са удължителен бюджет и 100% машинен вот

Втората политическа сила ПП-ДБ проведе консултации за съставяне на нов кабинет при президента Румен Радев. Представители на коалицията на срещата бяха Асен Василев, Николай Денков, Божидар Божанов, Ивайло Мирчев и Атанас Атанасов.

Дотук се стигна след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това прераснаха в антиправителствени демонстрации, обхванали десетки градове в България и чужбина.

"Страната ни се намира в сложна общественополитическа ситуация, правителството беше принудено да подаде оставка заради неприемливото поведение на своите лидери. Трябва да има непрекъсваемост в управлението и властта да работи пълноценно и отговорно. Призовавам да споделите как виждате важния въпрос за новия бюджет и виждате ли нова конфигурация в това Народно събрание", с тези думи държавният глава започна консултациите.

Съпредседателят на ПП Асен Василев отвърна, че правителството трябва да внесе удължителен закон за бюджета, за да се даде на обществото сигурност, че няма да има проблеми. "Ще има време за приемане на нова план-сметка за актуализация на пенсиите. Плащанията в общините се уреждат в удължителния закон. Заявили сме готовност да работим между Коледа и Нова година, за да можем на 1 януари да сме с удължителен закон. В текущия парламент е невъзможно ново управление, гражданите протестираха срещу модела Пеевски - Борисов, той трябва да бъде разграден. Свалянето на правителството е само първата стъпка", коментира Василев.

Според съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов промени в Изборния кодекс са необходими с цел въвеждане на само машинно гласуване. "Парламентът трябва да направи такива изменения и да приеме удължителен закон за бюджета", смята той.

Президентът отвърна, че споделя идеята за изцяло машинно гласуване с контролно броене на разписките.

Ивайло Мирчев посочи, че на всички депутати, включително Пеевски, трябва да бъде снета охраната от НСО. "Свикали сме извънредна комисия, за да видим има ли воля за това в НС. Ако не, ще се свика комисия между главния секретар и шефа на ДАНС. Искаме да променим страната истински и да покажем кураж в парламента. Борисов и Пеевски трябва да излязат от кабинетите на Тодор Живков", отбеляза той.

Държавният глава обясни, че няма правомощията да снеме охраната от защитавани лица, така че въпросът трябва да бъде поставен в парламента. Той подкрепи искането на ПП-ДБ.

Генерал Атанас Атанасов директно попита президента дали ще се яви на предстоящи предсрочни избори. "Сега разговаряме с президента или с конкурента?", попита той. Президентът отвърна, че днес е ден за консултации, а не за раздумка за хипотетична негова партия. "Не искам по никакъв начин да превръщаме в консултациите в предизборна кампания. Тук съм в качеството си на президент според Конституцията. Ако някой ден се стигне до направа на моя партия, ще ви уведомя. Към момента въпросът се дискутира извън Президенството", обясни Радев.

На първите консултации представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в създаването на нов кабинет в този парламент и призова президентът да насрочи възможно по-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект. Освен това направи заявка за внасяне на удължителен бюджет съвсем скоро.

Правителството ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на МС. Оставката дойде след внесени шест вота на недоверие от страна на опозицията - пет от тях отхвърлени с мнозинство от депутатите, а шестият - неуспешен поради липса на кворум в пленарната зала, гласуван малко след обявената оставка. От ГЕРБ-СДС стояха зад правителството, в коалиция с "БСП-Обединена левица" и ИТН и с подкрепата на "ДПС-Ново начало".

Президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – в случая ГЕРБ. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат се предоставя на втората по численост сила – ПП–ДБ. Третият мандат е по избор на президента и може да бъде даден на която и да е друга парламентарна група.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.