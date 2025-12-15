В края на 2025-а обновените софийски тротоари ще са 200 дка

До края на ноември т.г. в София са обновени или изградени нови 156 764 кв. м тротоарни настилки. През декември са възложени допълнително още 70 500 кв. м, информира заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.При благоприятни метеорологични условия общото количество обновени тротоари до края на годината ще достигне около 200 хил. кв. м.

Дейностите се възлагат от Столичната община и районните администрации по Програмата за устойчива градска мобилност. Нови тротоари се строят и при изпълнението на пътни инфраструктурни проекти по Капиталовата програма на общината.Само през ноември в различни райони на града са реализирани над 30 хил. кв. м цялостни ремонти.

Обновени са участъци от тротоари:• по ул. "Бурел", район "Триадица";• на бул. "Мадрид", район "Оборище";• на ул. "Никола Войновски", район "Подуяне";• по бул. "Андрей Сахаров", район "Младост";• на ул. "Манастирска", район "Слатина".

През декември предстои работа по:• цялостен ремонт на южния тротоар на бул. "Д-р Г. М. Димитров" между бул. "Кл. Охридски" и ул. "Методи Андонов", район "Студентски";• тротоар на ул. "Риляник" от ул. "Самоковско шосе" до бул. "Елин Пелин", район "Панчарево";• тротоар по ул. "Самоковско шосе" от ул. "Деян Попов" до ул. "Манол Велев", кв. "Горубляне";• тротоар на ул. "Цар Симеон I", с. Мърчаево;• тротоар по ул. "Бяла черква", район "Триадица".

По Капиталовата програма на Столичната община строителството на тротоари е ключова дейност. С реконструкцията на ул. "Опълченска", бул. "Ал. Стамболийски", изграждането на бул. "Рожен" и други обекти са изпълнени над 36 хил. кв. м тротоари. В район "Студентски" на новоизградената ул. "Проф. Живко Сталев" са положени 3200 кв. м, а на ул. "Едуард Генов" – 3000 кв. м. Най-големи обеми са реализирани при реконструкциите на бул. "Рожен" – 13 750 кв. м, и бул. "Ал. Стамболийски" – 10 800 кв. м.

През 2024 г. са обновени над 193 хил. кв. м тротоари с инвестиции от 35,2 млн. лв., а през 2023 г. – 16,7 млн. лв. в близо 99 хил. кв. м пешеходни площи. В периода 2023 – 2025 г. по Програмата ще бъдат обновени над 440 хил. кв. м.

Предимство се дава на тротоари около социалнозначими обекти – детски ясли, градини и училища, поликлиники и болници, паркове, спирки на градския транспорт и вътрешноквартални пространства. Заедно с новите настилки се изгражда и достъпна среда. Ремонтираните обекти са основно по предложение на районните кметове.

През 2026 г. един от ключовите обекти, предвидени за цялостна реконструкция, е бул. "Христо Ботев", където ще бъдат обновени всички тротоари.