75% от украинците са против изтегляне от Донбас

Скорошно проучване, проведено от Киевския международен институт по социология (KIIS), показва, че значително мнозинство от украинците отхвърля всякакви „мирни планове“, включващи отстъпки като изтегляне на войски от Донбас, ограничаване на размера на украинските въоръжени сили или липса на конкретни гаранции за сигурност. Според проучването, проведено между 26 ноември и 13 декември, 75% от респондентите смятат предложението на Русия за „напълно неприемливо“, като резултатите са сходни с тези от септември 2025 г. Само 17% от украинците изразяват готовност да приемат руската версия на мирното споразумение.

Проучването представи на анкетираните два хипотетични мирни плана – един, приписван на Европа и Украйна, и друг на Русия, без да се разкрива източникът на всеки план. Този подход има за цел да измери реакцията спрямо съдържанието, а не спрямо източника. KIIS отбелязва, че проучването е проведено чрез телефонни интервюта с 547 респонденти на възраст над 18 години, всички живеещи в територии, контролирани от украинското правителство. Жителите на временно окупираните територии не са включени, макар че частично са включени вътрешно разселени лица, а гражданите, напуснали страната след 24 февруари 2022 г., не са били отчетени. Статистическата грешка е изчислена на 5,6% за показатели близки до 50%, 4,8% за показатели близки до 25%, 3,4% за показатели близки до 10% и 2,5% за показатели близки до 5%, като се посочва, че военните условия могат да въведат допълнителни системни отклонения. Въпреки това социолозите твърдят, че резултатите дават широко представителна картина на общественото мнение.

В контраст с преобладаващо негативната реакция към руската версия, 72% от украинците изразяват условна подкрепа за мирен план, предложен съвместно от Европа и Украйна, като KIIS отбелязва, че тази подкрепа е по-скоро предпазлива, отколкото ентусиазирана. Само 14% отхвърлят изцяло европейско-украинския план.

Предварителният план, представен като европейско-украинска инициатива, включва няколко ключови положения: Украйна да получи надеждни гаранции за сигурност от Европа и САЩ, включително продължителна военна и финансова подкрепа в достатъчни обеми, както и затваряне на украинското въздушно пространство за руски атаки. Настоящата фронтова линия ще бъде замразена, като Русия запазва контрол над окупираните територии, без официално международно признаване на анексираните земи. Украйна ще продължи по пътя към членство в ЕС, а санкциите срещу Русия ще останат в сила до постигане на устойчива и сигурна мирна ситуация.

Руската хипотетична версия включва значителни отстъпки, неблагоприятни за Украйна. Тя предвижда незабавно премахване на всички западни санкции срещу Русия, въвеждане на руския език като официален в Украйна, значително намаляване на въоръжените сили, постоянно отказване от членство в НАТО и ограничаване на западната военна помощ. Планът също така задължава Русия да определя гаранциите за сигурност и да служи като гарант. В рамките на руската версия украинските войски трябва да се изтеглят от части на Донецка област, включително ключови градове като Краматорск и Славянск, и Украйна официално да признае Крим, Донецк и Луганск като руска територия. Русия също ще запази контрол над окупираните части от Херсонска и Запорожка области.

Резултатите от проучването показват ясно разминаване между общественото мнение в Украйна и стратегическите цели на Русия. Докато европейско-украинският план получава предпазлива подкрепа, руската версия е широко отхвърлена, отразявайки силното нежелание на населението да прави териториални или сигурностни компромиси.

Проучването на KIIS подчертава значението на украинското обществено мнение за бъдещите дипломатически преговори и политически решения. Въпреки скромните формални статистически отклонения, условията на война могат да влияят върху нагласите. Високата последователност в отхвърлянето на руските предложения показва, че всяка мирна инициатива, която не гарантира териториална цялост, силни мерки за сигурност и продължаваща международна подкрепа, вероятно ще срещне масово обществено противопоставяне.

В обобщение, проучването показва двойна динамика: предпазлива готовност за подкрепа на инициативи, разработени съвместно с Европа, и твърдо отхвърляне на руските искания. Това отразява както предпазливостта на населението към компромиси под натиск, така и желанието за запазване на суверенитета, международните партньорства и бойната готовност на Украйна. Както отбелязват изследователите на KIIS, дори по време на конфликта общественото мнение предлага надежден индикатор за политическата приложимост на бъдещи мирни планове и тяхното съответствие с националните приоритети.