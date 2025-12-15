Президентът провежда консултации с представители на ПП-ДБ

Президентът Румен Радев провежда консултации за съставяне на правителство на "Дондуков" 2 с представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България".

Ние смятаме, че сегашното правителство трябва да внесе удължителен бюджет и той да бъде приет до края на годината, заяви Асен Василев.

По-рано в понеделник президентът откри консултациите, започвайки с ГЕРБ-СДС. Като представител от партията на Бойко Борисов отиде само Деница Сачева.

В петък парламентът прие оставката на кабинета "Желязков" с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше.

Какво следва по Конституция, след като кабинетът подаде оставка

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

Според Конституцията той може да избира от 10 души:

► Председателят на Народното събрание - Рая Назарян

► Управителят на БНБ - Димитър Радев

► Подуправителите на БНБ - Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков

► Омбудсманът - Велислава Делчева

► Заместник-омбудсманът - Мария Филипова

► Председателят на Сметната палата - Димитър Главчев

► Зам.-председатели на Сметната палата - Мария Николова и Силвия Къдрева