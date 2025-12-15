Кървавата нощ в Сидни: Атентаторите имали връзки с Ислямска държава

Полицията в Австралия смята, че смъртоносният инцидент на плажа Бонди в Сидни е извършен от баща и син, които са използвали легално притежавани огнестрелни оръжия, което поставя сериозни въпроси за системата за лицензиране на оръжия и контрола в страната. Според разследващите предполагаемите извършители са 50-годишен мъж и 24-годишният му син. Младият мъж, Навийд Акрам, е арестуван на мястото на стрелбата и откаран в болница с опасни за живота наранявания, където остава под полицейска охрана. Бащата е бил прострелян и убит от полицаи по време на операцията. Австралийските медии идентифицираха бащата като Саджид Акрам, въпреки че полицията не е потвърдила официално имената.

Атаката се случи в неделя по време на събиране по повод първата нощ на Ханука на плажа Бонди. Първоначално полицията съобщи за 15 жертви, но по-късно броят на загиналите беше ревизиран на 16, а поне 40 души са ранени. Сред жертвите е поне един френски гражданин, потвърден от френския президент Еманюел Макрон.

Властите посочиха, че по-възрастният мъж е притежавал валиден лиценз за огнестрелно оръжие в Нов Южен Уелс и имал шест легално регистрирани оръжия. Всички те са били иззети. Четири оръжия, включително дълги пушки, вероятно карабина и дробовик, са конфискувани на мястото на инцидента в Бонди. Допълнителни оръжия са намерени при обиск в къща в Кампси, югозападна част на Сидни, а полицията претърси и друг имот в Бонириг, където двамата мъже са живели по-рано.

Комисарят на полицията в Нов Южен Уелс, Мал Ланьон, заяви, че преди инцидента не е имало индикации, че някой от мъжете планира нападение. Той потвърди, че бащата е притежавал лиценз категория AB около 10 години, който изисква доказване на конкретна нужда за определени оръжия, включително неавтоматични пушки и дробовици. Въпреки медийните публикации, Ланьон отказа да коментира твърденията за манифест или знаме на Ислямска държава, открито в автомобила на извършителите, като подчерта, че разследването продължава и призова към избягване на спекулации.

Премиерът Антъни Албанезе потвърди, че Навийд Акрам е бил разследван от Австралийската служба за сигурност и разузнаване (ASIO) през октомври 2019 г. за около шест месеца във връзка с предполагаеми връзки с други лица. Разследването не е открил доказателства за непосредствена заплаха или намерение за насилие. ABC съобщи, че проверката е била свързана с разследване на клетка, поддържаща връзки с Ислямска държава.

Според други медийни източници, неназовани служители по борба с тероризма смятат, че Навийд Акрам е имал близки връзки с поддръжник на Ислямска държава, арестуван през 2019 г. и по-късно осъден за подготовка на терористичен акт. Някои разследващи смятат, че двамата нападатели може да са положили клетва за вярност на групировката, въпреки че това не е официално потвърдено.

Министърът на вътрешните работи Тони Бърк посочи, че Навийд Акрам е роден в Австралия, а баща му е пристигнал през 1998 г. със студентска виза, която по-късно е сменена на партньорска, и е притежавал визи за постоянно пребиваване. Премиерът на Нов Южен Уелс Крис Минс заяви, че промени в закона за оръжията са силно вероятни и се проверява дали системни пропуски са позволили използването на лицензирани оръжия при масово убийство.

В последните дни се разкриха и лични подробности за Навийд Акрам. Бивши колеги го описват като тих, социално затворен и изолиран. Той е работил като зидар, спазвал е дисциплина, но наскоро е напуснал работа, твърдейки, че си е наранил китката при бокс. Някои колеги споменават интерес към лов и стрелба.

Религиозни лидери се разграничиха от извършителя. Шейх Адам Исмаил, ръководител на Института Ал Мурад, заяви, че е преподавал на Акрам Куран и арабски език, но не го е виждал след 2022 г., осъди атаката и подчерта, че Ислямът строго забранява убийството на невинни хора, като изрази съболезнования към жертвите и еврейската общност.

В имота на майката на Акрам в Бонириг полицията поддържа кордон, докато служители и журналисти се събират пред къщата. Съседите описват района като спокоен и изразяват шок, че улицата им е свързана с атаката. Един от тях сподели, че се е преместил в Австралия в търсене на безопасност и е бил потресен от насилието. Друг съсед разказа, че е забелязал полицейска активност късно в неделя вечерта, преди да разбере, че е свързана със събитията на плажа Бонди.