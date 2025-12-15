Деница Сачева: Борисов знае кога е време за мъже

ГЕРБ-СДС няма да участва в съставянето на ново правителство в рамките на настоящото Народно събрание. Това обяви депутатът Деница Сачева след проведените днес консултации при президента Румен Радев. Тя беше единственият представител на коалицията по време на разговорите на "Дондуков" 2.

"В изпълнение на конституционното си задължение, ГЕРБ-СДС изпрати един свой представител", заяви Сачева, цитирана от NOVA.

По време на брифинга след срещата, Сачева акцентира върху икономическото състояние на страната и предстоящите финансови решения.

"България сега е член на Шенген и еврозоната, събрахме 8 милиарда лева допълнителни приходи, имаме и 4 милиарда лева по ПВУ в държавния бюджет. Правителството има политически резултати, макар шоуто и маркетингът да са на почит", коментира тя.

Народният представител обясни, че партията е поискала отсрочка от 20 дни за приемане на бюджет, съгласуван с работодатели и синдикати, но политическата обстановка е наложила промяна в курса.

"За съжаление политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста, призоваха за оставка и избори, затова ние се вслушахме. Вероятно в следващите часове ще внесем удължителен бюджет", допълни Сачева.

От ГЕРБ-СДС са категорични, че няма да участват в нови управленски формули в този парламент, за да се даде възможност за възстановяване на общественото доверие. Сачева защити лидера на партията Бойко Борисов и стратегията му в настоящата криза.

"Борисов знае кога е време за мъже и кога за жени, мъдростта при него е по-важна от грубата демонстрация на сила. Влизането в Президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа", заяви тя.

Според нея честата смяна на служебни кабинети е вредна за държавността.

"7 служебни правителства за 9 години не е символ на единство на нацията, а работа за тежко разделение, което убива доверието в институциите", подчерта депутатът. Тя припомни опитите на ГЕРБ за диалог с ИТН и БСП в името на стабилността, но призова за бързо свикване на предсрочни избори и излъчване на политически проект от страна на президента.

След оставката на правителството, която дойде след поредица от вотове на недоверие, президентът Румен Радев започна днес консултации с парламентарните групи. След приключване на разговорите държавният глава трябва да връчи първия проучвателен мандат на най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. Ако той бъде върнат неуспешен, следва връчване на втори мандат на ПП-ДБ и трети по избор на президента.

При неуспех и на трите опита, Конституцията предвижда разпускане на Народното събрание, назначаване на служебен кабинет и насрочване на нови избори в двумесечен срок.