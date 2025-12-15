Близо 70% от стоките в китайските платформи не отговарят на стандартите

Европейският съюз предприема решителни мерки срещу нелоялната конкуренция и вноса на опасни стоки от трети страни. От 1 юли 2026 година се очаква да влязат в сила нови правила, които ще наложат мита върху малките пратки от големите китайски платформи. Решението на Европейската комисия (ЕК) идва след тревожни данни за безопасността на продуктите, заливащи европейския пазар.

Ново европейско проучване разкри стряскаща статистика – над 67% от поръчаните стоки от популярни онлайн платформи не отговарят на изискванията на ЕС. Още по-притеснителен е фактът, че над една четвърт от тях са класифицирани като потенциално опасни за здравето и живота на потребителите.

Невидимата заплаха в пощенската кутия

Основните проблеми са открити при стоки за масова употреба като бижута, детски играчки и електроника. Според експертите, ниските цени често крият сериозни компромиси с качеството и безопасността.

"Опасността е двойна, защото ние, с нашите сетива, не можем да я определим. Вие просто взимате едно колие, слагате си го на врата - то започва да ви трови малко по малко, ден след ден. Вие нищо не усещате", обясни Михаил Николов от асоциация "Активни потребители", цитиран от NOVA.

При лабораторните анализи на 162 продукта е установено наличие на канцерогенни вещества в бижутата, които надвишават допустимите норми. При електрониката, и по-специално при зарядните устройства, рискът е още по-директен.

"При USB устройствата проблемът идва от това, че ако сложите по-тънка жичка отколкото трябва, съответно това устройство става много чувствително към загряване. Най-честият риск е прегряване, което може да води до пожари", допълни Николов.

Край на "вратичката" за евтин внос

В момента малките пратки с ниска декларирана стойност (често под 150 евро) се възползват от облекчен режим и не подлежат на митническо облагане. Това създава неравнопоставеност спрямо европейските търговци, които спазват всички регулации.

"Малките пратки, които са с декларирана стойност до 50 евро, не минават по типичния път на всяка една стока, която влиза в България. Т.е. не минават през митницата, където могат да бъдат проверени от съответните агенции и контролни органи", поясни още Михаил Николов.

Вяра Генова – Рудолф разясни механизма на нелоялната конкуренция, който ощетява местния бизнес.

"Представете си, ако 100 000 клиента си поръчат една и съща дреха, тя ще пристигне и няма да бъде обложена с мито, въпреки че за нея ще бъде събрано ДДС. Но ако един търговец, който иска да продава същата тази дреха в Европа, я поръча, и пристигнат 100 000 бройки, той ще мине през всички възможни проверки на регулаторните органи, на митници, ще плати мито, което няма да е пренебрежимо", коментира Генова – Рудолф, цитирана от NOVA.

Двойният стандарт в производството

Проблемът се корени и в производствените практики в Азия. Според журналиста Тодор Радев, който предава от Пекин, фабриките често работят по две различни линии – една за качествени продукти и една за евтини аналози, предназначени за масовия потребител, търсещ най-ниската цена.

"Има го този момент, в който купувачите от чужбина настояват за по-евтини варианти на една стока. Така в Китай има фабрики, които произвеждат по две линии, едната е качествена, другата е евтина", заяви Тодор Радев.

Експертите съветват потребителите да бъдат изключително внимателни при онлайн пазаруване и да имат предвид, че "съмнително ниската цена" често е сигнал за опасен продукт, като рискът достига до 50%.