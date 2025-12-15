ГЕРБ-СДС на консултации при президента: В следващите часове ще внесем удължителен бюджет

Заместник-председателят на парламентарната група Деница Сачева беше единственият представител на ГЕРБ-СДС на консултации при президента Румен Радев.



Дотук се стигна след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. След това прераснаха в антиправителствени демонстрации, обхванали десетки градове в България и чужбина.

Деница Сачева посочи, че в изпълнение на конституционното си задължение, ГЕРБ-СДС е изпратила един свой представител. "България сега е член на Шенген и еврозоната, събрахме 8 млрд. лева допълнителни приходи, имаме и 4 млрд. лева по ПВУ в държавния бюджет. Правителството има политически резултати, макар шоуто и маркетингът да са на почти. Помолихме за отсрочка от 20 дни, за да приемем съгласувания с работодатели и синдикати бюджет. За съжаление политическите лидери, които се опитаха да яхнат протеста призоваха за оставка и избори, затова ние се вслушахме. Отчитаме грешките си, особено по отношение на първоначалния вариант на бюджета заради комуникационния дефицит със социалните партньори. Вероятно в следващите часове ще внесем удължителен бюджет", коментира Сачева.

По думите ѝ ГЕРБ-СДС няма да участва в съставянето на ново правителство в сегашния парламент, за да има рестарт на публичното доверие. "Борисов знае кога е време за мъже и кога за жени, мъдростта при него е по-важна от грубата демонстрация на сила. Влизането в Президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа. 7 служебни правителства за 9 години не е символ на единство на нацията, а работа за тежко разделение, което убива доверието в институциите. Смятахме, че политическата криза трябва да спре, затова седнахме на масата с партии, с които имаме различия - ИТН и БСП. Искахме да има стабилно правителство. Призоваваме към бързо свикване на предсрочни избори и излъчване на политически проект от президента", заяви още Сачева.

Неспособността за сформиране на правителство и за задържане на властта - това е причината за честите служебни правителства през последните години, изтъкна президентът. "От години непрекъснато ми се внушава да създам политически проект. Надявам се да търсите отговори защо падна правителството, а това е закономерен финал на един управленски модел. Отказът да се чуе гласът на хората и бързите решения за влизане в еврозоната без мерки за овладяване на цените, доведе до абдикация. Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението - независимо кое е то, особено по отношение на бюджета за 2026 г. и въвеждането на еврото в една сложна обстановка", подчерта президентът Радев.

Правителството ще изпълнява функциите си до избирането на нов състав на МС. Оставката идва след внесени шест вота на недоверие от страна на опозицията - пет от тях отхвърлени с мнозинство от депутатите, а шестият - неуспешен поради липса на кворум в пленарната зала, гласуван малко след обявената оставка. От ГЕРБ-СДС стояха зад правителството, в коалиция с "БСП-Обединена левица" и ИТН и с подкрепата на "ДПС-Ново начало".

Президентът Румен Радев ще проведе консултации с парламентарните групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на нов кабинет. Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група – в случая ГЕРБ. Ако тя не успее да излъчи правителство, вторият мандат се предоставя на втората по численост сила – ПП–ДБ. Третият мандат е по избор на президента и може да бъде даден на която и да е друга парламентарна група.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, президентът разпуска Народното събрание, назначава служебен кабинет и насрочва нови избори в срок до два месеца.