Правителството в оставка се събира в понеделник, ще гласува по 52 точки

Министерският съвет ще проведе заседание в понеделник, 15 декември, от 10 ч., обявиха от правителствената пресслужба.

Дневният ред включва 52 точки.

Правителството с министър-председател Росен Желязков подаде оставка в миналата седмица, след няколко мащабни протеста в София и страната.

