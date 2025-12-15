  • Instagram
Бившият номер 19 в света прекрати кариерата си през 2021 година и веднага след това започна да се занимава с треньорство.

По това, което чуваме от политическите сили, е че ще ходим на нови избори, никой не казва, че иска правителство с някой от мандатите. Това заяви пред БТВ конституционалистът проф. Екатерина Михайлова.

"Ще бъде голяма изненада да има кабинет в този парламент."

Тя добави, че новата дата за предсрочните избори трябва да бъдат удобни за гражданите и добре организирани.

"В срок от 2 месеца президентът трябва да насрочи нови избори. Въпросът е от коя дата ще се броят двата месеца."

"Надменното поведение дразни и понякога нещо малко може да взриви ситуацията", обясни тя протестите.

Тя смята, че в оставащото време на това Народно събрание трябва да има приемане на удължителния закон за бюджета и на нови изборни правила.

