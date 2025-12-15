Бившият номер 19 в света прекрати кариерата си през 2021 година и веднага след това започна да се занимава с треньорство.
По това, което чуваме от политическите сили, е че ще ходим на нови избори, никой не казва, че иска правителство с някой от мандатите. Това заяви пред БТВ конституционалистът проф. Екатерина Михайлова.
"Ще бъде голяма изненада да има кабинет в този парламент."
Тя добави, че новата дата за предсрочните избори трябва да бъдат удобни за гражданите и добре организирани.
"В срок от 2 месеца президентът трябва да насрочи нови избори. Въпросът е от коя дата ще се броят двата месеца."
"Надменното поведение дразни и понякога нещо малко може да взриви ситуацията", обясни тя протестите.
Тя смята, че в оставащото време на това Народно събрание трябва да има приемане на удължителния закон за бюджета и на нови изборни правила.
