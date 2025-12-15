Петчасовите преговори в Берлин съживиха надеждите за пробив по Украйна

Володимир Зеленски приключи продължителен кръг от разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Берлин на 14 декември, докато преговорите за прекратяване на пълномащабната руска инвазия в Украйна навлизат в решаваща фаза. Срещите продължиха повече от пет часа и, по данни на кабинета на украинския президент, ще бъдат подновени днес.

Посещението в Берлин идва на фона на засилена дипломатическа активност, след като Вашингтон подкрепи мирна рамка, която първоначално включваше 28 точки и бе широко критикувана заради прекомерен натиск върху Киев. След консултации с украински и европейски представители планът бе преработен и съкратен до 20 точки. Настоящите разговори са съсредоточени върху доизчистването на тази рамка и проверката дали е възможен компромис, приемлив за всички страни.

След срещата Уиткоф заяви, че е постигнат „значителен напредък“, без да навлиза в подробности. Той потвърди, че дискусиите са обхванали 20-точковия мирен план, икономическите договорености и по-широки политически въпроси. Зеленски от своя страна отбеляза, че нито едно предложение няма да удовлетвори всички, но всяко споразумение трябва да бъде справедливо, приложимо и способно да предотврати нова руска агресия.

Преди разговорите Зеленски ясно заяви, че Украйна търси силни гаранции за сигурност, сравними с член 5 на НАТО, тъй като пълноправното членство в алианса остава неприемливо за САЩ и някои съюзници. По информация на Axios, високопоставени американски представители са посочили, че администрацията на Доналд Тръмп може да е готова да предложи на Украйна гаранции от „натовски тип“, одобрени от Конгреса. Един от източниците подчерта, че целта е гаранциите да бъдат достатъчно силни, за да възпират Русия, но без да представляват неограничен ангажимент.

Вашингтон продължава да настоява Киев да ускори преговорите, като президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Зеленски, че се противопоставя на подкрепяния от Америка план. Украинският президент обаче заяви, че остава отворен за диалог и подчерта, че берлинските разговори целят да положат основите на политическо решение, което окончателно да сложи край на войната и да предотврати повторение на минали провали в сигурността, каквито последваха Будапещенския меморандум.

Миналата седмица Украйна и европейските ѝ партньори внесоха собствена преработена версия на мирната рамка във Вашингтон, с цел да смекчат клаузи, изискващи далечни териториални или политически отстъпки. Зеленски каза, че Киев все още не е получил официален отговор от САЩ, но допълни, че разговорите с американски и европейски лидери продължават. По време на визитата си той проведе срещи с германския канцлер Фридрих Мерц и други европейски представители, а френският президент Еманюел Макрон разговаря със Зеленски по телефона, потвърждавайки дългосрочната подкрепа на Франция за сигурността и суверенитета на Украйна.

Според медийни публикации Макрон, британският премиер Киър Стармър и Мерц се очаква да участват в берлинските разговори с Уиткоф на 15 декември. Германски представители потвърдиха, че Мерц е приветствал участниците за кратко, след което неговият съветник по външната и отбранителната политика е останал да модерира дискусиите.

Зеленски подчерта, че Украйна не води преки преговори с Русия, като позициите на Москва се предават чрез Съединените щати. Помощникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че Русия все още не е разгледала украинско-европейските предложения, но даде знак, че Москва ще се противопостави твърдо на всякакви промени и остава непреклонна в териториалните си искания, включително настояването Украйна да отстъпи цялата Донецка област.

Коментирайки ситуацията в Източна Украйна, Зеленски заяви, че единствената справедлива основа за примирие е двете страни да останат на сегашните си позиции, а нерешените въпроси да бъдат уредени по дипломатически път. Идеи за демилитаризирана или свободна икономическа зона, подкрепяни от Вашингтон, биха били приемливи само при симетрично изтегляне на войските от двете страни. Той определи това като един от най-чувствителните въпроси в преговорите и отбеляза, че темата остава нерешена, докато разговорите в Берлин продължават.