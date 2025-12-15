  • Instagram
Гришо направи огромна промяна. Нов път

Гришо направи огромна промяна. Нов път
Най-добрият ни тенисист Григор Димитров взе голямо решение и направи промяна. Първата ни ракета има нов треньор. Това е белгиецът Ксавие Малис, който в момента е на 45 години, предаде БНР.

Бившият номер 19 в света прекрати кариерата си през 2021 година и веднага след това започна да се занимава с треньорство.

Малис и Димитров вече работят заедно. В момента Григор се готви под негово ръководство в Дубай. Малис бе треньор на австралиеца Алексей Попирин, с когото работи в продължение на три години.

Под негово ръководство Попирин спечели титлата в Синсинати през 2024. Димитров и Малис се познават добре още от активните години на белгиеца.

Двамата имат три мача помежду си, като българинът има превес с 2 на 1 победи.

Григор ще започне 2026 година с участие на турнира в Бризбейн.

