Поверия за 15 декември вещаят времето през март

На 15 декември православната църква отбелязва празника на свети свещеномъченик Елевтерий. В църковния календар датата е посветена и на паметта на свети Стефан Изповедник и свети Павел Латрийски.

Денят се свързва с множество народни вярвания и специфични забрани, които са се предавали през поколенията. Според старите традиции, спазването на тези правила предпазва дома и семейството от нещастия.

Забрани и традиции

Едно от най-любопитните поверия за деня гласи, че хората не бива да се оглеждат в огледало. Народната памет съхранява и други ограничения за 15 декември – да се избягва консумацията на тежки и мазни храни, както и да не се напряга зрението.

Вярва се още, че на този ден човек трябва да се въздържа от бурни емоции. Оплакванията и лошото настроение също се смятат за лоша поличба, която може да повлияе негативно на бъдещето.

Прогноза за времето според поверията

Датата 15 декември играе ролята и на народен метеорологичен ориентир. Според поверието, каквото е времето днес, такова ще се задържи и през месец март.

Народните наблюдатели следят и посоката на вятъра – ако той духа от север, това предвещава застудяване. Поведението на домашните животни също се тълкува като знак. Когато котката потърси топлината на печката, стопаните очакват скорошна слана. Наличието на слана по дърветата пък се приема като добър знак за плодородна стопанска година.