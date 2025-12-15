Президентът събира първите две сили след оставката на кабинета

Парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) поставя като основен приоритет промени в Изборния кодекс, които да върнат пълния обем на машинното гласуване. Това стана ясно в часовете преди началото на политическите консултации при президента Румен Радев, които започват днес.

Според заявката на коалицията, машините трябва отново да броят резултатите, а не да служат само като принтери за разписки, както е в момента.

Без формула за правителство

Политическата криза се задълбочава, след като и двете водещи политически сили дадоха ясен знак, че няма да реализират мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вото Народно събрание.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше категоричен още в неделя, че партията му няма да участва в нови преговори.

"Никакво преформатиране няма да има. Няма повече да се катерят на гърба ми. Никакъв бюджет няма да се гледа от нас", заяви Бойко Борисов, цитиран от БНР.

От ПП-ДБ също потвърдиха, че няма да правят опит за сформиране на кабинет в тази политическа конфигурация. Вместо това те насочват усилията си към гаранции за честността на предстоящите предсрочни избори.

Искането: Машините да броят

Основното настояване на ПП-ДБ е връщане към модела на гласуване от 2021 година. В момента, след промените в Изборния кодекс, наложени от т.нар. „хартиена коалиция“ в предишния парламент, устройствата служат единствено за отпечатване на бюлетина, която след това се брои ръчно от секционните комисии.

От коалицията аргументират искането си с необходимостта от елиминиране на човешката грешка и манипулациите при броенето – проблеми, които според тях са зачестили след връщането на ръчното отчитане.

Консултациите при президента

Държавният глава Румен Радев започва конституционната процедура днес. Графикът предвижда срещи с първите две политически сили:

10:00 часа: ГЕРБ-СДС

11:30 часа: „Продължаваме Промяната – Демократична България“

След приемането на оставката на кабинета „Желязков“ миналата седмица и категоричните заявки за връщане на мандатите, страната се насочва към поредни предсрочни парламентарни избори в началото на 2026 година.