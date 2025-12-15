  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +8
Пловдив: +5 / +8
Варна: +5 / +7
Сандански: +6 / +10
Русе: +4 / +6
Добрич: +3 / +5
Видин: +4 / +7
Плевен: +2 / +6
Велико Търново: +0 / +5
Смолян: +0 / +6
Кюстендил: +4 / +7
Стара Загора: +4 / +5

Мъгливо, до 12 градуса днес

  • Сподели в:
  • Viber
Мъгливо, до 12 градуса днес
A A+ A++ A

Днес в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в Дунавската равнина и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но видимостта бързо ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 8°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 2°, съобщават от НИМХ.

По Черноморието ще е предимно слънчево с по-значителна облачност над северното крайбрежие. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са 9°-10°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите