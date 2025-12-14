Зеленски: Украйна няма план Б, мирните усилия трябва да продължат

Украинският президент Володимир Зеленски заяви ясно, че Киев не може да си позволи да си помисли, че настоящите мирни усилия ще се провалят, като подчерта, че подобно мислене би било опасно и контрапродуктивно. По време на онлайн брифинг с журналисти, проведен по време на пътуването му към Берлин, той каза, че Украйна трябва да остане фокусирана върху прекратяването на войната, дори ако някои дипломатически канали се окажат неуспешни.

Зеленски призна необходимостта от реализъм, но сравни мирния процес с маратон. Ако един подход не проработи, Украйна трябва да се прегрупира, да намери друг път и да продължи да оказва натиск върху Русия, докато войната бъде прекратена. Той допълни, че в близко бъдеще ще бъде представена по-конкретна информация за възможни гаранции за сигурност от страна на САЩ.

По темата за евентуално прекратяване на огъня и разположението на войските президентът заяви, че би било несправедливо украинските сили да се изтеглят от райони в източната част на страната, които в момента контролират, ако руските войски не направят същото. Според него справедливо примирие означава двете страни да останат на сегашните си позиции, след което да започнат дипломатически преговори. Зеленски отбеляза, че Москва отхвърля този подход и продължава да настоява Украйна да напусне части от Донбас, докато САЩ са лансирали компромисни идеи, включващи украинско изтегляне без съответно отстъпление от руска страна.

Той определи подобни предложения като неприемливи, особено с оглед на икономическото значение на тези територии. Ако някога се обсъжда буферна или икономическа зона, тя трябва да бъде контролирана от полицейска мисия, а не от военни сили, каза Зеленски. Той постави под въпрос защо от украинските войски се очаква да се изтеглят на 5 до 10 километра, ако руските сили не са задължени да се отдръпнат на същото разстояние в окупираните райони, като определи въпроса като нерешен и изключително чувствителен.

По отношение на финансите Зеленски заяви, че Киев работи тясно с европейските партньори за осигуряване на между 40 и 45 милиарда щатски долара за 2026 г., което се равнява на около 37 до 41 милиарда евро или приблизително 72 до 80 милиарда лева. Той добави, че общите нужди от финансиране за периода 2026-2027 г. възлизат на около 90 милиарда долара. Президентът подчерта значението на поддържането на подкрепата по около 30 двустранни споразумения с европейски държави и каза, че Украйна настоява и за използването на замразени руски активи или алтернативни механизми, свързани с тях.

Паралелно с това германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че амбициите на руския президент Владимир Путин надхвърлят Украйна. В изказване на конгрес на партията ХСС в Мюнхен Мерц заяви, че Путин се стреми към фундаментално преначертаване на европейските граници и възстановяване на сфера на влияние по съветски модел, което той определи като сериозна военна заплаха за бившите съветски територии. Според него, ако Украйна падне, руската агресия няма да спре дотам.

Мерц потвърди, че подкрепата за Украйна и запазването на европейското единство, включително тясното стратегическо сътрудничество с Великобритания, са основни стълбове на германската външна политика и политика на сигурност. Той подчерта и значението на съхраняването на НАТО, въпреки нееднократно изразяваните от американския президент Доналд Тръмп съмнения относно ефективността на алианса.

Правейки исторически паралели, Мерц заяви, че настоящата ситуация не бива да се сравнява с избухването на Първата световна война през 1914 г., а по-скоро с 1938 г. Той припомни, че политиката на умиротворяване след Мюнхенското споразумение е насърчила експанзията на Адолф Хитлер и в крайна сметка е довела до Втората световна война. Подобни сравнения се правят и в Съединените щати, където законодатели предупреждават, че натискът върху Украйна да отстъпи територии в името на мира рискува да повтори провалите на умиротворяването от епохата на Мюнхен.