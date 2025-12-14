Киев ще се откаже от членство в НАТО при гаранции за сигурност от САЩ и Европа

Украйна се е отказала от амбицията си да се присъедини към военния съюз НАТО в замяна на западни гаранции за сигурност като компромис за прекратяване на войната с Русия, заяви президентът Володимир Зеленски преди разговорите с американските пратеници в Берлин - ход, насочен към постигане на напредък в новите мирни преговори, съобщават Ройтерс и "Файненшъл таймс".



Това бележи голяма промяна за Украйна, която се бори да се присъедини към НАТО като предпазна мярка срещу руски атаки и има такъв стремеж, включен в конституцията си. Този ход също така отговаря на една от военните цели на Русия, въпреки че Киев досега твърдо се противопоставя на отстъпването на територия на Москва.



Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър настояха Украйна да приеме болезнени отстъпки, включително отстъпване на територия на фронтовата линия на Русия, преди преговорите със Зеленски и европейските съюзници на Украйна относно плана на Белия дом за прекратяване на руската инвазия.



Зеленски заяви в неделя, че гаранциите за сигурност на САЩ, Европа и други партньори, вместо членство в НАТО, са компромис от страна на Украйна.



"От самото начало желанието на Украйна беше да се присъедини към НАТО, това са реални гаранции за сигурност. Някои партньори от САЩ и Европа не подкрепиха тази посока", каза той в отговор на въпроси на репортери в проведен чат в WhatsApp, цитиран от световните агенции.



"Поради това двустранните гаранции за сигурност между Украйна и САЩ, гаранциите за сигурност, подобни на член 5 на НАТО, за нас от САЩ, и гаранциите за сигурност от европейски колеги, както и от други страни - Канада, Япония - са възможност за предотвратяване на поредно руско нашествие. И това вече е компромис от наша страна", каза още той, добавяйки, че гаранциите за сигурност трябва да бъдат правно обвързващи.

Зеленски също така заяви, че се надява Съединените щати да подкрепят идеята за замразяване на фронтовата линия в Украйна в сегашния ѝ вид на срещата им в Берлин.



Малко преди да пристигне в германската столица Зеленски каза, че е готов за "диалог" на последния кръг от важни преговори с пратеника на американския президент Доналд Тръмп и европейските лидери за прекратяване на войната с Русия.



"Най-справедливият възможен вариант е да "останем там, където сме". Това е вярно, защото става въпрос за прекратяване на огъня. Знам, че Русия не гледа на това положително и бих искал американците да ни подкрепят по този въпрос", посочи той пред репортери.

Зеленски каза, че Украйна все още не е получила отговор от Вашингтон на преработените предложения, изпратени по-рано тази седмица от Киев след консултации с европейските лидери.

"Планът със сигурност няма да се хареса на всички. Има много компромиси в едната или другата версия на плана", посочи той.

От своя страна Русия заяви, че ще отхвърли всички предложения на Украйна и Европа, което хвърля съмнение върху това дали стремежът на Тръмп да прекрати почти четиригодишната война може да успее.

Руският президент Владимир Путин многократно е изисквал Украйна официално да се откаже от амбициите си за НАТО и да изтегли войските си от останалата територия на Донбас, която Киев все още контролира. Москва също така заяви, че Украйна трябва да бъде неутрална страна и че никакви войски на НАТО не могат да бъдат разположени в Украйна.