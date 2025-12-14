САЩ обмислят гаранции за сигурност за Украйна, подобни на член 5 на НАТО

Съединените щати обмислят възможността да предложат на Украйна гаранции за сигурност, сходни с тези по член 5 на НАТО, които биха изисквали одобрение от Конгреса и биха били правно обвързващи. Това съобщава Axios, като се позовава на високопоставен американски представител.

По думите на източника, преговорите по тези гаранции, както и по мерките за следвоенен мир и възстановяване, са постигнали значителен напредък. Американските представители подчертават, че целта е Киев да получи силна, но не безусловна гаранция за сигурност. „Искаме да дадем на украинците гаранция за сигурност, която от една страна да не е празен чек, но от друга да бъде достатъчно силна. Готови сме да я внесем в Конгреса за гласуване“, заявява източникът.

Планирани са три отделни споразумения: едно, свързано с мира, второ за гаранциите за сигурност и трето, фокусирано върху възстановяването. За първи път на украинските представители е била представена подробна визия за следвоенния период. Тя включва запазване на суверенитет над приблизително 80 процента от територията на страната, получаване на най-силната гаранция за сигурност в историята на Украйна и мащабен пакет за икономически просперитет.

Преговорите по пакета за възстановяване и икономическа подкрепа също напредват добре. „Когато хората видят какво ще получат, а не само какво ще трябва да дадат, те са по-склонни да продължат напред“, отбелязва американският представител.

В свързан контекст специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф предстои да се срещне с европейски лидери и с украинския президент Володимир Зеленски в Берлин. Това става след напрегнат телефонен разговор между Фридрих Мерц, Еманюел Макрон, Киър Стармър и Доналд Тръмп, по време на който са се проявили разногласия относно подхода към мирните усилия. По-късно Тръмп призна, че по време на разговора са били разменени „доста остри думи“, което подчертава различията във възгледите за подкрепяната от САЩ стратегия.