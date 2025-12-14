Президентът Радев ще участва в традиционния ритуал за запалване на свещите за Ханука

Президентът Румен Радев ще вземе участие в традиционния ритуал за запалване на свещите за Празника на светлината - Ханука, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.



Радев ще запали първата свещ от ритуалния свещник и ще произнесе слово.



Церемонията ще започне в 18:00 часа в Централната софийска синагога.



