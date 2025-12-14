  • Instagram
Президентът Радев ще участва в традиционния ритуал за запалване на свещите за Ханука

БТА - архив
Президентът Румен Радев ще вземе участие в традиционния ритуал за запалване на свещите за Празника на светлината - Ханука, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Радев ще запали първата свещ от ритуалния свещник и ще произнесе слово.

Церемонията ще започне в 18:00 часа в Централната софийска синагога.


#Ханука #Румен Радев #еврейска общност

