Ситуацията в град Сиверск в Донецка област, Украйна, рязко се влоши, като руските сили вече контролират почти целия град, а украинските войски нямат налични резерви, за да върнат загубените позиции, съобщават няколко източника, цитирани от „Украинска правда“.

Източници от военната администрация и бригади, опериращи в района на фронта около Сиверск, описват ситуацията като критична. Руски войски са разположени почти из цялото населено място, с изключение на територии западно от река Бахмутка за момента. Възстановяването на изгубените позиции би изисквало допълнителни резерви, които в момента не са налични за подразделенията на този участък. Все още не е ясно дали висшето командване ще изпрати подкрепления и дали те биха били достатъчни да променят обстановката на терена.

Според един от източниците, започването на контраофанзива при настоящите условия би било изключително трудно без подходяща подготовка. Поне трябва да бъдат спрени напредъците на руските сили по двата фланга и потиснати с постоянен артилерийски огън. Без това всеки опит за връщане на територия би срещнал сериозни трудности.

През последните седмици украинските войски до голяма степен се опират на операции с дронове, за да поддържат частичен контрол върху части от Сиверск. След като обаче руските сили завзеха високите терени северно от града, операциите на украинците станаха значително по-сложни. Сиверск се намира в ниска зона, което го прави особено уязвим, след като околните височини са загубени, а логистичните маршрути стават все по-трудни за поддържане.

54-та бригада е разположена в самия Сиверск, а 10-та бригада оперира на юг, в района на селата Званивка и Свято-Покровск. Към 13 декември най-оптимистичната оценка поставя линията на контакт по река Бахмутка, като по този сценарий по-голямата източна част на града е напълно под руски контрол, а само ограничени украински позиции остават в по-малката западна част. По-песимистична оценка сочи, че руските сили вече контролират целия град в рамките на административните му граници.

Видеозаписи и снимки, с които са се сдобили „Украинска правда“, показват руски войници, движещи се из Сиверск напълно свободно, в някои случаи без каски и бронежилетки, което подчертава колапса на организираната украинска защита в града. Украински военни източници също съобщават за руски части, действащи южно от Сиверск, включително в Свято-Покровск и Званивка.

По-рано на 13 декември британската разузнавателна служба съобщи, че руските сухопътни сили продължават опитите си да напреднат в Сиверск, използвайки гъста мъгла и евентуално установявайки позиции в центъра на града.

Допълнителни придобивки бяха отчетени северозападно от Сиверск, където руските сили превзеха територии между града и селата Дроновка и Платоновка. Общата площ, обезпечена около Сиверск, включително Свято-Покровск, се оценява на над 15,7 квадратни километра. Руски части също напреднаха на запад от Платоновка към Закитне, селище на ключов път, свързващ Сиверск с град Лиман. По-източно руските войски разшириха контрола си около Диброва, южно от Лиман.

Бойните действия се засилиха и югозападно от Сиверск, близо до Костантиновка. Руски части съобщават, че са превзели над 7,7 квадратни километра западно от Иванопилия, достигайки части от южните покрайнини на Костантиновка и приближавайки селището Бересток, разположено на важен път към града.

Взети заедно, тези развития показват, че украинските войски имат затруднения да поддържат защитни операции на множество фронтове в Донецка област. Военни източници предупреждават, че неуспехът в Сиверск може да бъде последван от нови загуби около Лиман и Костантиновка, повишавайки опасенията за по-широк колапс в региона през следващите месеци.