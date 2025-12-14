Тео Ушев: 2026 ще е прекрасна. Правителството падна, следват Путин и Тръмп!

От два дни (по-точно - от момента на оставката на некадърното им и неграмотно правителство), погубените души на клептокрацията, като вещиците от Макбет хвърлят билки, жаби и езици от пепелянки в казана, предричайки хаос, тегоби и беди на народа си.

Така започна коментара си в социалните мрежи художникът Теодор Ушев.

Не бе - което и правителство да дойде, все ще е по-добро от вашето.

Новата история на България служебните правителства винаги са вършели повече и по-добра работа от парламентарните ви сглобки, в които си раздават постове според това кой къде има интерес да открадне нещо.

И евро ще има, и България ще си бъде в Европа. Да, ще има повишаване на инфлацията, но тя няма да бъде толкова висока, както би била, ако вие бяхте останали на власт.

И Путлер ще клекне (и пребит с камъни от своите олигарси), и Тръмп ще бъде импийчван, републиканците ще станат малцинство в Сената.

И ще бъде чудесна година!



