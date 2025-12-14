Масов протест в Унгария засилва натиска върху Орбан в разгара на скандал с насилие над деца

Хиляди хора излязоха по улиците на Будапеща в събота на голям протест срещу предполагаемото насилие над деца в държавните юношески институции в Унгария, засилвайки политическия натиск върху премиера Виктор Орбан само няколко месеца преди парламентарните избори, очаквани през април. Демонстрацията беше водена от опозиционния лидер Петер Мадяр, който призова премиера да подаде оставка, обвинявайки правителството му, че не е защитило непълнолетните под държавна грижа.

Маршът започна в централната част на Будапеща и премина през река Дунав към хълма на замъка, където се намират офисите на Орбан. Въпреки студа, протестиращите носеха факли, плюшени играчки и транспаранти с надписи „Защитете децата!“, изразявайки солидарност с жертвите на насилие. Атмосферата бе по-скоро сериозна, подчертавайки тежестта на обвиненията. Сред демонстрантите имаше и хора, които са пътували отдалеч, за да се включат.

Протестите бяха предизвикани от ново публикувани видеа, показващи служители на държавно юношеско заведение в Будапеща да нанасят физическо насилие над деца. В клиповете се виждат непълнолетни, бити, поваляни на земята и удряни с главата в мебели. Скандалът предизвика обществено възмущение и доведе до оставката на временно изпълняващия длъжността директор на институцията, който по-късно беше задържан. Последваха полицейски обиски, а прокуратурата потвърди, че досега са арестувани поне седем души.

В центъра на разследването е бившият директор на институцията, който е под наблюдение от месеци по подозрения за ръководене на проституционна мрежа, пране на пари и трафик на хора. Прокуратурата го обвинява и във физическо и сексуално насилие над непълнолетни. В отговор на нарастващия скандал, унгарското правителство постави всичките пет държавни юношески корекционни институции под пряко полицейско наблюдение, докато разследванията продължават.

Петер Мадяр говори пред множеството пред изпълнителната сграда на правителството, като направи пряка връзка между текущия случай и предишни скандали с опазване на децата. Той подчерта, че властите многократно са обещавали реформи, но не са довели до реални промени, а държавата е станала съучастник, като е позволила насилието да продължава с години въпреки предупреждения и сигнали. Мадяр настоя, че политическата отговорност лежи върху Орбан.

Случаят съживи спомени от голяма политическа криза през 2024 г., когато тогавашният президент Каталин Новак и министърът на правосъдието Джудит Варга подадоха оставки, след като одобриха помилване на мъж, замесен в прикриване на сексуално насилие над деца в държавен дом. Този епизод бе рядък удар срещу дългото управление на Орбан и помогна на Мадяр, бивш вътрешен член на управляващата партия Фидес, да изплува на политическата сцена.

Орбан публично осъди насилието, наричайки го престъпление и недопустимо. В интервю за про-правителствения канал Mandiner той заяви, че разкритията са шокиращи и че насилието не може да бъде оправдано при никакви обстоятелства. В същото време правителствени служители посочват, че много от децата в тези институции са извършили нарушения, позиция, която критиците определят като прехвърляне на вината върху жертвите и омаловажаване на държавната отговорност.

Правителството твърди, че разкриването на тези случаи показва, че системата за защита на децата в Унгария функционира и е способна да разкрива нарушения. Протестиращите и опозицията оспорват това, сочейки години на предполагаема бездействие и недофинансиране на детските институции.

Протестите се провеждат в чувствителен политически момент. Партията на Мадяр, Тиса, води в няколко независими проучвания пред Фидес, поставяйки най-сериозното предизвикателство за Орбан от повече от десетилетие. Някои демонстранти открито изразиха надежда, че скандалът ще доведе до политическа промяна, отбелязвайки, че в други европейски страни подобни разкрития вече биха свалили правителство.

Освен непосредствения скандал, напрежението расте и около по-широките политически амбиции на Орбан. Според последни доклади той обсъждал идеята за по-силна президентска система, което потенциално би му позволило да запази властта в различна роля. Критиците предупреждават, че такива действия могат допълнително да отслабят контрола и балансите на властите в момент, когато общественото доверие е разклатено от повторни провали в защитата на децата.

Дали гневът ще се превърне в трайни политически последствия, остава един от ключовите въпроси преди следващите избори в Унгария.