Кръвопролитие на плаж в Сидни: Най-малко 10 загинаха при атака на еврейски празник

Най-малко 10 души бяха убити при стрелба по време на празнуването на ханука на плажа Бонди в Сидни, като властите предупреждават, че жертвите могат да се увеличат. Полицията потвърди множество смъртни случаи, а 13 души бяха откарани в болница, според службата за спешна помощ на Нов Южен Уелс. Двама души са задържани, докато разследването продължава, а властите призовават местните жители да избягват района.

A shooting at a beach in Sydney during a Hanukkah celebration killed 10 people and injured 60 more.



One of the shooters was disarmed by a passerby.



What a horrible tragedy. Deepest condolences to the victims and their loved ones.

Очевидци описаха сцени на хаос, с жертви, лежащи на земята сред локви кръв. Алекс Ривчин, съизпълнителен директор на Изпълнителния съвет на австралийските евреи, заяви, че нападението е насочено срещу общностно събиране за еврейския празник, като го нарече „ужасяващо“ и безпрецедентно. В медиите се появиха кадри, показващи паникьосани участници, бягащи от мястото, докато полицията задържа двамата заподозрени на пешеходен мост.

Офисът на премиера Антъни Албанезе потвърди, че властите предприемат всички налични мерки за гарантиране на сигурността. Инцидентът се случва почти 11 години след обсадата на кафенето Линдт през 2014 г., при която 18 души бяха взети за заложници, а трима, включително нападателят, загинаха.

Стрелбата предизвика шок в Австралия, като общностите скърбят за жертвите, а правоохранителните органи продължават със стабилизаране на ситуацията.