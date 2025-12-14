Седмичен ТАРО хороскоп от 15 до 21 декември

Овен - Дъщеря на камъните

Възможности

Стремите се да придобивате нови знания. Достигате по-високо стъпало на познание и опознаване чрез учение. Пред вас са много нови възможности. Започвате нов етап от живота си. Бъдете сърдечни и благи, вслушвайте се с внимание в гледната точка на околните. Предстоят много нови добри вести.

Телец - Колелото на съдбата

Шанс

Непредсказуемо развитие на нещата за всички през този период. Колелото на съдбата трябва да се завърти и за някои да донесе печалба и радост, но за други - загуба и тъга. Каквото и да се случи обаче, трябва да сме готови да го посрещнем. Пред нас е период на промени, в който трябва да използваме цялата си енергия, за да продължим напред. Всичко зависи от нас - трябва да поемем по пътя си. Ние сме активната страна и инициативата трябва да е наша. Действайте със замах. Животът представлява непрекъснат низ от промени.

Близнаци - Десетка жезли

Угнетение

Поемате прекалено много отговорности и извънредни ангажименти. Чувствате огромен психически натиск върху себе си. Самоограничавате се и действате под възможностите си. Чувствате се сякаш сте в безизходица. Не се притеснявайте - пред вас предстои голям успех.

Рак - Шестица камъни

Успех

През този период вие ще се чувствате като кораб, който се движи в безкрайно море. Внимавайте обаче - корабът не е здрав и пропуска вода. Пренаредете нещата, за да намалите загубите. Погледнете в себе си. Анализирайте своите сънища. Предстои осезаем, но краткосрочен успех. Корените му са здрави, но трябва да полагате усилия и грижи за тях. Напредвайте крачка по крачка. Внимавайте! Нещата се развиват добре, но условията се променят.

Лъв – Сила

Доверие

Периодът ще е изпълнен с любов и страст към живота. Ще чувствате сила и прилив на вътрешна енергия, която ще ви дава възможност да контролирате ситуациите около вас. Проявявайте смелост, прилагайте нежна сила, където е необходимо. Чувствайте и събирайте прилива на енергии, който идва от недрата на земята към вас. Почувствайте благословията на небесата и проявете милосърдие. Силата, която чувствате сега, може да се прояви по много различни начини, не е задължително това да са яростни действия или нападки от страна на околните. Запомнете, че силата и милостта са поставени една до друга в дървото на живота.

Дева - Шестица чаши

Щастие

През този период ще изпитвате удовлетворение от добре свършената работа. Често ще поглеждате към щастливото минало, изпълнено с истински приятелства и контакти. Ще имате възможност да възродите много от тези стари връзки и приятелства. Ще се радвате на добри взаимоотношения с тях и за в бъдеще. Копнежът за успех, който ви е обзел през този период, е много силен. Трябва да сте спокойни и уверени в себе си. Всичките ви мечти ще се материализират в практически резултати. Прекрасен период за всички вас.

Везни - Четворка мечове

Примирие

Период на почивка и отдих. За някои от вас това е отмора след дълго боледуване или период на възстановяване. Край на лечението, заточението и усамотението. Оставяте всичко лошо настрана и възстановявате енергията си. Ум, тяло, сърце и дух се обединяват в едно, за да се възродите изцяло.

Скорпион - Слънцето

Живот

Щастие, лекота, енергичност, оптимизъм и успехи ще ви съпътстват през този период. Ще имате ясен поглед върху нещата. Разбирате същинските желания на сърцето, радвате се на красивия и семпъл живот. Осъществявате необичаен проект, постигате творчески успехи. Имате добро здраве, приятелство, активен живот, сигурност и безопасност.

Стрелец - Осмица жезли

Скорост

Продуктивно и позитивно използване на уменията. Съсредоточете енергията си в работата. Време е за усвояване на нови умения или занаят. Полагате упорит труд в дейност, която ви носи задоволство и нови постижения. Наслаждавате се на работата си и постигнатите успехи. Впрегнете силите си в учението или в усвояването на нови познания. Добре е през този период да се запишете да учите нещо ново, което ще ви бъде полезно в бъдеще и ще ви носи благоприятни резултати.

Козирог – Еон

Възраждане

През този период ви очакват възраждане и обновление. Мракът отстъпва пред светлината, зараждат се нови неща, вследствие на положени от вас усилия. След дългото лутане и незнание по кой път да тръгнете осъзнавате, че средата е най-доброто решение. Настъпва време за промени, изпълнени сте с възторг от това, че сте взели най-правилните решения. След обзелото ви отчаяние в предишни времена сега настъпва период на обновление и надежда. Предстои един емоционален период, през който висшите сили бдят над всички вас.

Водолей - Петица мечове

Поражение

Обзело ви е пораженческо настроение. Чувствате страх и малодушие. Все едно сте загубили важна за вас битка. Мислите ви са негативни, отстъпвате от принципите си и се примирявате със ситуацията. Съкрушени сте от загубата, която сте изпитали. Злото е открило слабото ви място и се е настанило в душата ви. Сломени сте и не можете да намерите убежище за душата си. Лекът за вас през този тежък период е да бъдете сред приятели, да сте заобиколени от красота и да правите нещата, които ви носят радост.

Риби – Алхимия

Обуздаване

Първо: анализирайте проблема. Второ: начертайте план за действие. Трето: Напредвайте стъпка по стъпка. Не залитайте наляво или надясно, следвайте средния път. Сега не е време за крайности. Бъдете балансирани и умерени.

