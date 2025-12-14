Орбан: Планът на ЕС за конфискация на замразените руски активи е "декларация за война"

Унгарският премиер Виктор Орбан описа плана на ЕС за конфискация на замразените руски активи като "декларация за война" и обещавайки да се бори с всякакви опити да се заобиколи Будапеща при достъпа до средствата, пише Turkey Today.



Говорейки преди срещата на върха на ЕС в Брюксел тази седмица, Орбан критикува европейските лидери, че настояват за предложение за използване на замразени руски държавни активи - оценени на €200-300 милиарда (5-352 милиарда) - за финансиране на заем за Украйна. Според него германския канцлер Фридрих Мерц, лидера на Европейската народна партия Манфред Вебер и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приоритизират заемите от финансовите пазари пред оценката на способността на всяка държава членка да финансира продължаващия конфликт.



Орбан предупреди, че правителството му ще се противопостави на всякакъв механизъм на ЕС, предназначен да заобиколи участието на Унгария в решенията.



ФОКУС припомня, че вчера от Politico обявиха, че България, Белгия, Италия и Малта са се обявили против използването на активите и са призовали да се търсят алтернативни възможности за финансиране.