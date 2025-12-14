Рачков и Геро водещи в новия сезон на „Капките“, Зомбори скача в журито (Подробности)

Радвай се, народе! "Като две капки вода" отново ще има! На хоризонта се очертава 14-и сезон, който ще се излъчва през пролетта, както обикновено.

Това стана ясно, след като две от предаванията на телевизията, в чийто ефир се подвизават "Капките", дадоха "фира", тъй като не се намериха достойни участници. Едното е с продуценти Иван и Андрей и се казва - "Борба до ключ", а другото "Женени от пръв поглед", пише "Уикенд".

До скоро се очакваше, че те ще заменят шоуто за имитатори, но тъй като това не се случи, "Капки" все пак ще има!

Истинско състезание и реални ремонти очакваха зрителите в първото риалити. Бе замислено две семейства, разделени в отделни отбори, да се срещнат в битка на мускули, но и на идеи. Стратегия, сръчност и отлично планиране бяха нужни на участниците, за да си тръгнат с печалбата. Кастингът за новото предаване бе отворен, но дали има избрани, не е ясно. Факт е, че риалити форматът, който проследява трансформацията на два апартамента - от избора на имотите през цялостното обновяване до продажбата, не фигурира в програмната схема до лятото. В шоуто бе включен и бившият кадър от Би Ти Ви - майстор Владимир Караджов, който дълги години бе в предаването "Бригада Нов дом", но явно и това не е помогнало.

Другото шоу "Женени от пръв поглед" също не е в схемата до лятото. За него също имаше кастинг за участници. Дали са избрани или не двойките, предстои да разберем вероятно от есента другата година.

"Като две капки вода" е едно от любимите телевизионни предавания на зрителите. Шоуто за имитации спечели сърцата на много хора, а всеки сезон предизвиква бурни реакции в социалните мрежи. Феновете на предаването очакват с нетърпение да видят кои родни популярни личности ще влязат в новия сезон в ролята на различни музикални звезди. В публичното пространство се появи информация, че следващото издание ще има нови водещи, но засега те остават в лицето на Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро.

Относно журито, със сигурност и този сезон ще останат Веско Маринов, Фънки, Хилда Казасян и новото лице - Владо Зомбори, който стана победител през 2024 година.

Иначе предаванията, които със сигурност ще гледаме с вече обявени дни за излъчване по Нова телевизия, са - "Черешката на тортата", нов сезон с риалити звезди от 5 януари в 20,00 часа, и риалити шоуто "Вече играеш... Стоичков", което започва от 11 януари, всяка неделя от 20,00 часа.

В пълнометражния игрален филм ще видим желаещи да влязат в обувките на Христо Стоичков - футболиста, който покори света, но никога не забрави откъде е тръгнал.

Кастингът вече е отворен, като пред очите на цяла България ще бъде избран актьорът, който да играе в главната роля.

В проекта участват мъже на възраст между 20 и 30 години, професионални и непрофесионални актьори. Те преминават през серия от изпитания - актьорски задачи и спортни предизвикателства, и то с помощта на ментори, актьори, режисьори и легенди от футбола.

Само един ще стигне до края. Само един на финала ще подпише договор за ролята на живота си - да изиграе младия Христо Стоичков в предстоящия филм.

Друго от предаванията, които също набира хора, е "ВИП брадър", което ще се състои през есента, но все още не е отворен кастингът за желаещите да опитат късмета си.