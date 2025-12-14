  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +10
Пловдив: +5 / +11
Варна: +3 / +8
Сандански: +6 / +9
Русе: +3 / +6
Добрич: +2 / +5
Видин: +4 / +5
Плевен: +1 / +6
Велико Търново: -2 / +5
Смолян: -1 / +2
Кюстендил: +2 / +6
Стара Загора: +2 / +7

Двама са загинали при стрелбата край университета "Браун" в Провидънс

  • Сподели в:
  • Viber
Двама са загинали при стрелбата край университета "Браун" в Провидънс
A A+ A++ A

Двама души са загинали при стрелбата в района на университета "Браун" в американския град Провидънс, в щата Роуд Айлънд, предаде Би Би Си, като цитира кмета на града Брет Смайли. Други осем души са били настанени в болници в критично, но стабилно състояние, каза още Смайли, като добави, че този брой може да се промени. Засега няма задържан заподозрян за стрелбата.

По-рано беше съобщено за "много" простреляни в кампуса на университета. Бяха издадени нареждания хората да се укрият или да напуснат района.

Стрелбата е станала край сградата "Баръс енд Хоули", седеметажен комплекс, в който се намират инженерният факултет и департаментът по физика на университета.

Инцидентът е станал по време на втория ден от изпитната сесия, като в този момент в сградата са се провеждали изпити.

Пред репортери президентът Доналд Тръмп определи станалото като "ужасно нещо" и добави: "Всичко, което можем да направим сега, е да се молим за жертвите и тежко ранените".

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите