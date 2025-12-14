Двама са загинали при стрелбата край университета "Браун" в Провидънс

Двама души са загинали при стрелбата в района на университета "Браун" в американския град Провидънс, в щата Роуд Айлънд, предаде Би Би Си, като цитира кмета на града Брет Смайли. Други осем души са били настанени в болници в критично, но стабилно състояние, каза още Смайли, като добави, че този брой може да се промени. Засега няма задържан заподозрян за стрелбата.

По-рано беше съобщено за "много" простреляни в кампуса на университета. Бяха издадени нареждания хората да се укрият или да напуснат района.

Стрелбата е станала край сградата "Баръс енд Хоули", седеметажен комплекс, в който се намират инженерният факултет и департаментът по физика на университета.

Инцидентът е станал по време на втория ден от изпитната сесия, като в този момент в сградата са се провеждали изпити.

Пред репортери президентът Доналд Тръмп определи станалото като "ужасно нещо" и добави: "Всичко, което можем да направим сега, е да се молим за жертвите и тежко ранените".