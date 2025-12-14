  • Instagram
Зеленски ще нищи основите на мирно споразумение със САЩ и Европа

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че ще обсъди основите за мир - политическо споразумение, насочено към прекратяване на войната, с американски и европейски делегации в Берлин през следващите дни.

Зеленски благодари на партньорите си и заяви, че Украйна ще бъде максимално активна и конструктивна в Берлин през идните дни. Той поиска "достоен" мир и гаранции, че Русия няма да нападне отново:

"Аз ще се срещна с пратеници на президента Тръмп, ще има и срещи с нашите европейски партньори, с много лидери, във връзка с основите на мира - политическо споразумение за край на войната. Възможността в този момент е значителна и това е важно за всеки град, за всяка украинска общност. Ние работим, за да гарантираме, че мирът за Украйна е достоен, и да осигурим гаранция, че Русия няма да се върне в Украйна за трета инвазия."

Очаква се специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - бившият старши съветник и зет на амерканския президент Доналд Тръмп, да се срещнат със Зеленски, премиера на Великобритания Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин утре.

Представител на Белия дом е заявил, че САЩ ще подкрепят евентуален референдум в Украйна за териториални отстъпки и виждат предложението на Зеленски за провеждането му като напредък в преговорите за мир.

В Германия група по отбрана сефокусира върху детайлите на гаранциите за сигурност за Украйна, а американска група работи по икономиката, възстановяването и инвестициите.

