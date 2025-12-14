  • Instagram
Бургас: +4 / +9
Пловдив: +3 / +9
Варна: +3 / +8
Сандански: +6 / +11
Русе: +3 / +8
Добрич: +2 / +7
Видин: +2 / +7
Плевен: +1 / +7
Велико Търново: -1 / +7
Смолян: -2 / +3
Кюстендил: +2 / +8
Стара Загора: +1 / +7

Повече слънце в по-голямата част от страната

Днес преди обяд на много места в равнините и котловините ще е облачно и мъгливо, но след обяд, с появата на до умерен вятър от запад-северозапад, видимостта ще се подобрява. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София – около 9°, съобщават от НИМХ.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

