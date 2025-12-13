  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +8
Пловдив: +3 / +6
Варна: +5 / +8
Сандански: +7 / +9
Русе: +4 / +6
Добрич: +4 / +5
Видин: +4 / +6
Плевен: +4 / +5
Велико Търново: -1 / +4
Смолян: -2 / +1
Кюстендил: +4 / +5
Стара Загора: +2 / +6

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

  • Сподели в:
  • Viber
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Pixabay
A A+ A++ A

Партиди от мляко за кърмачета се изтеглят от българския пазар, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Причината е наличие на микроорганизма Bacillus cereus, открит на една от производствените линии във фабриката, в която се произвеждат засегнатите партиди.

Няма данни за регистрирани случаи на заболяване, свързани с консумацията на засегнатите продукти, а изземването е изцяло предпазно.

Компанията производител съдейства за доброволното изземване на партидите. От там посочват, че потребителите могат да разпознаят продуктите, включени в изземването, по следната информация, посочена върху опаковката:

• Пълно наименование на продукта и партиден номер:

NAN OPTIPRO 1 (12x400g) 52870346A B
NAN COMFORTIS 1 (6x800g) 52820346A E
NAN OPTIPRO 1 (6x800g) 52850346A C

• Срок на годност – 10.27 (валиден и за трите продукта)

Клиенти, закупили продукт от засегната партида, не следва да го използват. Продуктите могат да бъдат върнати в търговския обект, от който са купени, като заплатената за тях сума ще бъде възстановена.

В случай на въпроси или притеснения относно възможни симптоми, се препоръчва консултация с лекар или специалист.


#БАБХ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите