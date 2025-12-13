  • Instagram
Любов народна: Замерваха с яйца колата на Балабанов след участието му в "Панорама" (ВИДЕО)

Стопкадър/ФБ
Автомобилът на народния представител от „Има такъв народ” Станислав Балабанов бе замерян с яйца от ядосани граждани след участието му снощи в предаването „Панорама”.

На клип, разпространено в социалните мрежи, се вижда как автомобилът на Станислав Балабанов бива замерван от граждани с яйца, част от които се размазаха по задното стъкло и бронята.

На видеото също се забелязва, че Балабанов не шофира автомобила, с който потегля.
Гневните граждани го попитаха дали „усеща Пеевски“ и не изпитва ли срам. Въпреки настояването им да поговори с тях, депутатът им пожелава лека вечер и си тръгва, което още повече фрустрира хората и те замерват потеглящата кола с яйца.

