Любов народна: Замерваха с яйца колата на Балабанов след участието му в "Панорама" (ВИДЕО)

Автомобилът на народния представител от „Има такъв народ” Станислав Балабанов бе замерян с яйца от ядосани граждани след участието му снощи в предаването „Панорама”.



На клип, разпространено в социалните мрежи, се вижда как автомобилът на Станислав Балабанов бива замерван от граждани с яйца, част от които се размазаха по задното стъкло и бронята.



На видеото също се забелязва, че Балабанов не шофира автомобила, с който потегля.

Гневните граждани го попитаха дали „усеща Пеевски“ и не изпитва ли срам. Въпреки настояването им да поговори с тях, депутатът им пожелава лека вечер и си тръгва, което още повече фрустрира хората и те замерват потеглящата кола с яйца.